Видео Строительство Южного моста: начинается вырубка леса, садоводов просят освободить участки

Вырубка леса будет проводиться на территории от Южного моста до улицы Валдекю, в том числе на территории садов на Яня Чакстес гатве. Муниципалитет предлагает пользователям садов, с которыми расторгнут договор аренды земли, освободить территорию в течение сентября.

Вырубку леса на территории проведут в три этапа. Потом на этом участке планируется снести все временные постройки.

Ранее сообщалось, что в августе Рижская дума приняла решение о реализации проекта Фонда сплочения Европейского союза "Строительство Яня Чакстес гатве" стоимостью до 122 732 479 евро.

Предполагается, что Фонд сплочения профинансирует до 60 185 896 евро, а муниципальное софинансирование составит 62 546 583 евро. По завершении проекта из фонда может быть выделено гибкое финансирование в размере до 11 297 998 евро, на которое будет уменьшена доля муниципалитета в софинансировании.

Проект предусматривает строительство участка Яня Чакстес гатве от Виенибас гатве до улицы Зиепниеккална.

Видео: Четвертый этап строительства Южного моста - Яня Чакстес гатве - визуализация

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