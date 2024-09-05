В следующий вторник, 10 сентября, планируется начать вырубку леса на территории под четвертый этап строительства Южного моста, сообщили в департаменте внешних сообщений Рижской думы.
Видео ⟩ Строительство Южного моста: начинается вырубка леса, садоводов просят освободить участки
Вырубка леса будет проводиться на территории от Южного моста до улицы Валдекю, в том числе на территории садов на Яня Чакстес гатве. Муниципалитет предлагает пользователям садов, с которыми расторгнут договор аренды земли, освободить территорию в течение сентября.
Вырубку леса на территории проведут в три этапа. Потом на этом участке планируется снести все временные постройки.
Ранее сообщалось, что в августе Рижская дума приняла решение о реализации проекта Фонда сплочения Европейского союза "Строительство Яня Чакстес гатве" стоимостью до 122 732 479 евро.
Предполагается, что Фонд сплочения профинансирует до 60 185 896 евро, а муниципальное софинансирование составит 62 546 583 евро. По завершении проекта из фонда может быть выделено гибкое финансирование в размере до 11 297 998 евро, на которое будет уменьшена доля муниципалитета в софинансировании.
Проект предусматривает строительство участка Яня Чакстес гатве от Виенибас гатве до улицы Зиепниеккална.
Видео: Четвертый этап строительства Южного моста - Яня Чакстес гатве - визуализация
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