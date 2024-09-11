Штрафы за превышение скорости с первого километра: мотоциклисты против

"Мы не полностью против всего, что снижает количество дорожно-транспортных происшествий. В Скандинавии хорошо решен вопрос с ограничением скорости, при езде по крупным магистралям этот штраф начинается не с первого километра. Насколько нам известно, серьезных дорожно-транспортных происшествий при превышении скорости на два-три километра не произошло", - заявил в интервью программе "900 секунд" секретарь Латвийской ассоциации мотоциклистов Арнис Блодонс.

При этом он отметил, что количество серьезных аварий имеет тенденцию к снижению, а ассоциация выступает за увеличение штрафов за серьезные нарушения скорости.

Блодонс предлагает решать проблему комплексно, например, путем введения дополнительных полос для обгона, аналогично тому, как это делается в скандинавских странах.

"Нет ничего более идиотского, как те полуполосы, которые у нас есть сейчас: один уступает дорогу, другой нет", - добавил Блодонс.

Уже сообщалось, что Министерство сообщения планирует к 2027 году снизить количество тяжелораненых и погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 35% по сравнению с 2020 годом.

Для этого планируется ввести штрафы за превышение скорости до десяти километров в час, ввести систематическое наказание агрессивных водителей, предусмотреть конфискацию автомобилей со значительными техническими повреждениями, компенсацию морального вреда при авариях, связанных с инфраструктурой.

Планируется также усилить контроль - утроить количество приборов для измерения средней скорости, ввести тесты для контроля за состоянием опьянения, ужесточить требования к подготовке новых водителей, шире привлечь к контролю муниципальные власти, а также оснастить полицейские машины камерами обзора на 360 градусов.

Также планируется изучить серьезные дорожно-транспортные происшествия, включить тему дорожного движения в образовательные программы в школе, изучить влияние усталости водителя на дорожно-транспортные происшествия и создать программу коррекции поведения нетрезвых водителей.

Видео: Сюжет программы "900 секунд"

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