Казалось бы, кнопочные телефоны безвозвратно уходят в прошлое. Однако в последнее время в Швейцарии, США и Великобритании начал расти спрос на примитивные телефоны - причем их выбирают не только пожилые, но и люди среднего возраста, а также "зумеры". А как обстоят дела в Латвии? TVNET+ пообщался с участниками рынка.