Казалось бы, кнопочные телефоны безвозвратно уходят в прошлое. Однако в последнее время в Швейцарии, США и Великобритании начал расти спрос на примитивные телефоны - причем их выбирают не только пожилые, но и люди среднего возраста, а также "зумеры". А как обстоят дела в Латвии? TVNET+ пообщался с участниками рынка.
Винтажные телефоны, напоминающие старую добрую финскую Nokia начала 2000-х, ныне называют feature phones (фичерфонами) - простыми телефонами с базовым набором функций. В ходу и более емкое название - dumb phone, иными словами - "глупофон", - намекающее на его интеллектуальную и технологическую несостоятельность в противовес умному "смартфону".
TVNET+ обратился за комментариями к компаниям, торгующим телефонами. На запрос TVNET+ ответил руководитель подразделения продаж техники Bite Latvija Роберт Бирнбаумс и руководитель по продажам 220.lv Карлис Озолс.