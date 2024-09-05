Пожилая пара Сильвия и Александр никогда не задумывалась о переезде из своего родного города Лудзы. Они живут в квартире на первом этаже многоквартирного дома уже более 30 лет, но в последние годы чувствуют себя запертыми в ней, сообщает программа Bez Tabu.
Видео ⟩ Заперты в квартире. Пенсионеры живут в доме, не приспособленном для их нужд
Восемь лет назад у Александра случился инсульт, с тех пор состояние его здоровья только ухудшилось. Ему присвоена 1-я группа инвалидности.
После операции на бедре Сильвии тоже трудно ходить, двое стариков передвигаются по квартире с тростью.
Инвалидная коляска Александра стоит на лестничной клетке, но ею нельзя воспользоваться, поскольку невозможно выйти из дома. Сильвия тоже выбирается из квартиры с трудом.
Самое большое желание пожилых людей - обустроить лестничную клетку согласно их потребностям. Они обратились к старшему по дому, но безрезультатно.
Программа обратилась к управляющему домом, однако его представитель сказал, что не слышал о нуждах пожилых людей.
Квартира принадлежит пожилой паре, поэтому в строительной инспекции просят обращаться к управляющему.
И управляющий, и муниципалитет обещают, что постараются найти решение, которое облегчит жизнь пожилым людям.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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