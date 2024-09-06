США выдвигают обвинения пятерым офицерам российского ГРУ

Олсен сказал, что эта киберкампания не ограничивалась Украиной и включала в себя в том числе атаки на компьютерные системы в США и других странах НАТО, которые поддерживают Украину.

22-летнего российского гражданского жителя Амина Стигала обвинили в июне в штате Мэриленд во взломе и уничтожении компьютерных систем в сговоре в связи с WhisperGate.

Стигал и пятеро обвиненных в четверг членов ГРУ до сих пор не пойманы. Госдепартамент предложил вознаграждение в $60 млн за информацию, которая привела бы к их задержанию.

В обвинительном заключении Стигала он и члены ГРУ обвиняются в распространении опасного программного обеспечения WhisperGate в компьютерных системах десятков украинских правительственных агентств накануне полномасштабного вторжения России.

Минюст заявил, что опасное программное обеспечение WhisperGate было разработано таким образом, чтобы выглядеть как программное обеспечение для вымогательства, а на самом деле это было "кибероружие с целью полного уничтожения целевого компьютера и связанных с ним данных".

Из компьютерных систем были украдены медицинские данные пациентов, и на сайтах было размещено сообщение: "Украинцы! Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего". Взломанные данные также предлагались для продажи через интернет.

Прокурор США Эрек Баррон заявил, что обвиняемые офицеры действовали в 29155-м подразделении ГРУ, которое он охарактеризовал как "агентство военной разведки, ответственное за попытки смертоносных грязных трюков по всему миру".

Названными в обвинительном заключении офицерами были командир киберопераций 29155-го отряда полковник Юрий Денисов и лейтенанты Владислав Боровков, Денис Денисенко, Дмитрий Голошубов и Николай Корчагин.

Обвинение было рассекречено через день после того, как США обвинили руководителей российской государственной пропагандистской структуры Russia Today и других лиц в "попытках злонамеренного влияния", направленных на президентские выборы в США в этом году.

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