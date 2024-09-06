США в четверг пятерых офицеров российской армии обвинили в совершении кибератак на гражданскую инфраструктуру Украины перед полномасштабным вторжением России.
США выдвигают обвинения пятерым офицерам российского ГРУ
The @FBI announce a $10 m award for information leading to the arrest of GRU Unit 29155 hackers who targeted Ukrainian gov't infrastructure at the start of the invasion. They are all familiar faces to us, will do a story on them in the next few days. pic.twitter.com/PHJvDrg7Ey— Christo Grozev (@christogrozev) September 5, 2024
Помощник генпрокурора США Мэтью Олсен заявил, что члены российской военной разведки - Главного разведывательного управления (ГРУ), которым предъявлены обвинения в штате Мэриленд, провели киберкампанию WhisperGate против Украины.
"Кампания WhisperGate включала атаки на гражданскую инфраструктуру и компьютерные системы Украины, которые никак не были связаны с армией или национальной обороной", - сказал Олсен на пресс-конференции в Балтиморе.
Специальный агент Федерального бюро расследований (ФБР) Уильям Дельбаньо заявил, что нападение злоумышленников WhisperGate в январе 2022 года "может считаться первым выстрелом этой войны".
Его целью было нанесение ущерба правительству Украины и критической инфраструктуре путем атаки на финансовые системы, сельское хозяйство, экстренные службы, здравоохранение и школы, сказал Дельбаньо.
Олсен сказал, что эта киберкампания не ограничивалась Украиной и включала в себя в том числе атаки на компьютерные системы в США и других странах НАТО, которые поддерживают Украину.
22-летнего российского гражданского жителя Амина Стигала обвинили в июне в штате Мэриленд во взломе и уничтожении компьютерных систем в сговоре в связи с WhisperGate.
Стигал и пятеро обвиненных в четверг членов ГРУ до сих пор не пойманы. Госдепартамент предложил вознаграждение в $60 млн за информацию, которая привела бы к их задержанию.
В обвинительном заключении Стигала он и члены ГРУ обвиняются в распространении опасного программного обеспечения WhisperGate в компьютерных системах десятков украинских правительственных агентств накануне полномасштабного вторжения России.
Минюст заявил, что опасное программное обеспечение WhisperGate было разработано таким образом, чтобы выглядеть как программное обеспечение для вымогательства, а на самом деле это было "кибероружие с целью полного уничтожения целевого компьютера и связанных с ним данных".
Из компьютерных систем были украдены медицинские данные пациентов, и на сайтах было размещено сообщение: "Украинцы! Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего". Взломанные данные также предлагались для продажи через интернет.
Прокурор США Эрек Баррон заявил, что обвиняемые офицеры действовали в 29155-м подразделении ГРУ, которое он охарактеризовал как "агентство военной разведки, ответственное за попытки смертоносных грязных трюков по всему миру".
Названными в обвинительном заключении офицерами были командир киберопераций 29155-го отряда полковник Юрий Денисов и лейтенанты Владислав Боровков, Денис Денисенко, Дмитрий Голошубов и Николай Корчагин.
Обвинение было рассекречено через день после того, как США обвинили руководителей российской государственной пропагандистской структуры Russia Today и других лиц в "попытках злонамеренного влияния", направленных на президентские выборы в США в этом году.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!