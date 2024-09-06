Автомобильное предприятие BMW решило массово производить электромобили, работающие на водородных топливных элементах. На этой неделе компания из Мюнхена сообщила, что планирует предложить такие транспортные средства с 2028 года. Это первый в мире производитель автомобилей премиум-класса, который пошел на такой шаг. Исполнительный директор BMW Оливер Ципсе говорил о "поворотном моменте в истории автомобилей", но конкретики в его словах было немного. При этом сейчас растут сомнения в потенциальном успехе этой технологии.