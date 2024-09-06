Автомобильное предприятие BMW решило массово производить электромобили, работающие на водородных топливных элементах. На этой неделе компания из Мюнхена сообщила, что планирует предложить такие транспортные средства с 2028 года. Это первый в мире производитель автомобилей премиум-класса, который пошел на такой шаг. Исполнительный директор BMW Оливер Ципсе говорил о "поворотном моменте в истории автомобилей", но конкретики в его словах было немного. При этом сейчас растут сомнения в потенциальном успехе этой технологии.
Компания положительно оценила свой опыт выпуска в начале 2023 года пилотного парка из 100 водородных автомобилей модели BMW iX5 hydrogen SUV. Эта технология зарекомендовала себя как подходящая для повседневного использования.
BMW изначально не хотела сообщать, какая модель будет производиться с водородными элементами и в каком количестве. Как и прежде, центральную технологию для топливных элементов поставит Toyota. Глава японского концерна Кодзи Сато пообещал, что затраты на него снизятся вдвое.