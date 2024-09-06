В последний рабочий день недели произошло много важных событий - планируется повысить ставку подоходного налога с населения, в одном из ангаров в микрорайоне Плявниеки произошел пожара, в центре Риги уже второй год прошла прогулка с корги. Об этих и других новостях пятницы, 6 сентября, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 6 сентября ⟩ Вырастет минимальная зарплата, крупный пожар в Плявниеках и парад корги в центре Риги
Новости Латвии:
Безусловно, благоустраивать территорию микрорайонов, в том числе и косить траву, необходимо. Но когда весь выходной день под окнами многоквартирных домов грохочут тракторы и трещат триммеры, возникает вопрос: почему Rīgas namu parvaldnieks не занимается "обхозяйствованием" в трудовые будни? TVNET+ задал этот вопрос управляющей компании и муниципальной полиции и получил обстоятельные ответы со ссылками на нормативные акты.
Со следующего года планируется повысить ставку подоходного налога с населения (IIN), установить фиксированный и более высокий необлагаемый минимум, а также увеличить минимальную заработную плату, сообщил на пресс-конференции министр финансов Арвил Ашераденс.
В пятницу, 6 сентября, в одном из ангаров в столичном микрорайоне Плявниеки произошел пожар, поэтому жителей района призывают закрыть окна.
Вот уже несколько недель на полках магазина top! в Яунелгаве не встретишь кофе Liepāja. Привычное место красных и синих банок заняли другие марки, но объяснений исчезновению местного продукта у продавцов нет. Связавшись с администрацией сети магазинов, портал tv3.lv узнал, что 10 июля Liepājas kafijas fabrika объявила о прекращении производства.
Должностные лица 3-го отдела 1-го бюро Управления криминальной полиции Рижского регионального управления Госполиции для начала уголовного преследования передали уголовный процесс о сексуализированном насилии и совершении развратных действий в отношении пяти несовершеннолетних лиц в период с 2006 года по 2023 год. Для подозреваемого мужчины избрана мера пресечения - заключение под стражу.
За рубежом:
Шаги, которые Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП) предпринимает под давлением государства, на деле ничего не меняют: архиереи общаются с патриархом Кириллом, ищут способы остаться с Москвой "через Париж" и на всякий случай пытаются переместить имущество приходов. Rus.Postimees разбирался со скрытыми от публики внутренними процессами в ЭПЦ МП и ее видами на будущее.
США в четверг пятерых офицеров российской армии обвинили в совершении кибератак на гражданскую инфраструктуру Украины перед полномасштабным вторжением России.
На основе открытых данных Би-би-си совместно с изданием «Медиазона»* и командой волонтеров установила имена 68 011 российских военных, погибших в ходе вторжения в Украину. Больше половины из них не были связаны с армией на момент начала войны.
Интересное чтиво:
Вечером в пятницу, 6 сентября, в Риге уже второй год прошла прогулка с корги от Памятника Свободы до посольства Великобритании, посвященная памяти самого яркого покровителя породы корги - королевы Великобритании Елизаветы II.
В четверг, 5 сентября, президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) и бывший легендарный футболист Андрей Шевченко посетил Латвию. Во время встречи Шевченко не только подписал договор о сотрудничестве с Латвийской федерацией футбола (ЛФФ), но также раздавал автографы всем желающим и ответил на вопросы журналистов.
5 октября 2003 года медведь гризли в лесах Аляски буквально съел натуралиста и исследователя медведей Тимоти Тредуэлла и его подругу Эми Хугенард. Нападение было зафиксировано на жуткой аудиозаписи.
К сожалению, яблоки портятся быстрее, чем мы успеваем их съесть. Особенно когда их сезон в самом разгаре и мы собираем или выращиваем их сами, а друзья привозят не небольшое количество, а полные ведра и корзины. Когда мы видим, что какая-то часть яблока начала портиться, кажется, что мы можем ее отрезать и съесть оставшуюся часть, но так ли это на самом деле?
Группы грибников в социальной сети Facebook активны — грибники делятся впечатляющими находками этого года, лучшими местами для сбора грибов, опытом и советами. Это показывает, что в Латвии довольно много активных и увлеченных грибников, но нужно быть осторожными, какие грибы вы собираете. Беседуя с заведующей клиникой интенсивной терапии RAKUS и анестезиологом-реаниматологом отделения токсикологии и сепсиса Робертом Сташинским, мы узнали не только свежую информацию об отравлениях, но и тревожную тенденцию в Латвии - все больше людей одурманиваются грибами, найденными в лесу.
Каспар и Ольга Камбала снова готовятся к свадьбе. Они в третий раз подтвердят свою любовь и произнесут клятвы перед Богом. На этот раз церемонию планируется сделать особенной. В разговоре с TVNET+ Ольга вспомнила две предыдущие свадьбы, рассказала о причине замужества в третий раз, а также о том, как они живут вместе и с какими проблемами сталкиваются.
С 6 по 8 сентября в центре Риги и ее окрестностях пройдет 19-й форум современной культуры "Белая ночь", в рамках которого состоится около 30 художественных мероприятий различных жанров. Во время форума рижане и гости города смогут бесплатно насладиться различными концертами, перформансами, инсталляциями, спектаклями, арт-проектами, поэзией, танцами, музыкой и многими другими мероприятиями, сообщили в Рижской думе.
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