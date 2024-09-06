Главное за 6 сентября Вырастет минимальная зарплата, крупный пожар в Плявниеках и парад корги в центре Риги

5 октября 2003 года медведь гризли в лесах Аляски буквально съел натуралиста и исследователя медведей Тимоти Тредуэлла и его подругу Эми Хугенард. Нападение было зафиксировано на жуткой аудиозаписи.

К сожалению, яблоки портятся быстрее, чем мы успеваем их съесть. Особенно когда их сезон в самом разгаре и мы собираем или выращиваем их сами, а друзья привозят не небольшое количество, а полные ведра и корзины. Когда мы видим, что какая-то часть яблока начала портиться, кажется, что мы можем ее отрезать и съесть оставшуюся часть, но так ли это на самом деле?

​Группы грибников в социальной сети Facebook активны — грибники делятся впечатляющими находками этого года, лучшими местами для сбора грибов, опытом и советами. Это показывает, что в Латвии довольно много активных и увлеченных грибников, но нужно быть осторожными, какие грибы вы собираете. Беседуя с заведующей клиникой интенсивной терапии RAKUS и анестезиологом-реаниматологом отделения токсикологии и сепсиса Робертом Сташинским, мы узнали не только свежую информацию об отравлениях, но и тревожную тенденцию в Латвии - все больше людей одурманиваются грибами, найденными в лесу.

Каспар и Ольга Камбала снова готовятся к свадьбе. Они в третий раз подтвердят свою любовь и произнесут клятвы перед Богом. На этот раз церемонию планируется сделать особенной. В разговоре с TVNET+ Ольга вспомнила две предыдущие свадьбы, рассказала о причине замужества в третий раз, а также о том, как они живут вместе и с какими проблемами сталкиваются.

С 6 по 8 сентября в центре Риги и ее окрестностях пройдет 19-й форум современной культуры "Белая ночь", в рамках которого состоится около 30 художественных мероприятий различных жанров. Во время форума рижане и гости города смогут бесплатно насладиться различными концертами, перформансами, инсталляциями, спектаклями, арт-проектами, поэзией, танцами, музыкой и многими другими мероприятиями, сообщили в Рижской думе.

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