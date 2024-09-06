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Полиция ищет пропавшего подростка

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Пропавший подросток
Пропавший подросток Фото: Valsts policija

Сотрудники Государственной полиции разыскивают пропавшего Даниила Андронова, 2008 года рождения. Он покинул свое местожительство в Риге на улице Элизабетес 4 сентября этого года, и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: Рост около 178 см, короткие темно-каштановые волосы, среднего телосложения.

Вероятно, он был одет в черно-белую куртку, темные брюки и ярко-красную обувь на белой подошве.

Полиция просит осмотреть фотографию подростка и отозваться всех, кто обладает информацией о его возможном местонахождении, позвонив по номеру телефона 110.

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