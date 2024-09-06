При пожаре ангара в Плявниеках сгорели декорации к балету "Щелкунчик" и другим постановкам

В пятницу, 6 сентября, в одном из ангаров в столичном микрорайоне Плявниеки произошел пожар, а в 15:19 распространение пламени было локализовано.

Ирбе Трейле сказала, что пожар затронул один из старых деревянных ангаров, в которых хранились части декораций для нескольких постановок.

Однако большинство постановок, декорации для которых находились в ангаре, не входят в активный репертуар и пожар не повлияют на календарь выступлений.

Декорации были застрахованы, и ЛНОБ подаст соответствующее заявление.

В ангаре также находились декорации к балету "Щелкунчик", которые пострадали, выразила сожаление Трейле.

В настоящее время представители ЛНОБ уже приступили к работе по их восстановлению. Выступления в конце этого года пройдут, как и запланировано, заверила представитель ЛНОБ.

Ранее сообщалось, что в 12:47 пожарная служба получила вызов на улицу Мейрану в Риге, где начался пожар в ангаре, в котором находился склад.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, ангар уже горел открытым пламенем на площади 950 квадратных метров.

Также загорелась стена соседнего ангара на площади 170 квадратных метров и фасад административного здания на площади 100 квадратных метров.

В связи с сильным задымлением VUGD призывает жителей микрорайона закрыть окна и по возможности перекрыть вентиляцию.

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