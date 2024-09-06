На номерных знаках авто хотят разместить герб Латвии

Предполагается, что малый государственный герб может быть расположен на государственных регистрационных номерных знаках автомобилей и их прицепов.

Авторы законопроекта, оппозиционная партия "Объединенный список", заявляют, что использование герба на номера автомобилей будет способствовать чувству принадлежности к Латвии, поднимет патриотизм, а также поспособствует узнаваемости Латвии за пределами страны.

В настоящее время гербы стран на номера автомобилей располагаются в нескольких государствах-членах Европейского Союза, включая Австрию, Хорватию, Словакию и Словению.

С недавних пор государственный герб появляется и на номерных знаках литовских транспортных средств, говорится в аннотации к поправкам.

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