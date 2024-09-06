Немецкий круизный лайнер Mein Schiff 7 впервые зайдет в Рижский порт

Mein Schiff 7 - один из крупнейших круизных лайнеров, заходящих в Рижский порт в этом сезоне - его длина составляет 316 метров, а ширина - 35,8 метра. Корабль вмещает 2896 пассажиров и 1447 членов экипажа.

Это судно является первым из флота Mein Schiff, работающим исключительно на малотоксичном дизельном топливе с содержанием серы менее 0,1%. Судно оснащено каталитическими нейтрализаторами, снижающими выбросы оксидов азота примерно на 75%, а также возможностью подключения берегового электричества.

Благодаря этим технологиям Mein Schiff 7 может работать практически без выбросов в порту, что составляет около 40% времени работы круизного лайнера.

​Кроме того, Mein Schiff 7 рассчитан и на работу с метанолом, в перспективе - зеленым метанолом. Зеленый метанол (био- или электронный метанол) считается экологически чистым топливом, которое делает двигатель корабля полностью нейтральным по выбросам CO2.

Mein Schiff 7 доставит в субботу в Ригу 2879 круизных туристов из разных городов Германии.

В этом сезоне Рижский порт уже принял 46 круизных судов, которые доставили в Ригу 54 182 туриста из более чем 120 стран. В сентябре ожидается еще 13 заходов круизных лайнеров, а летний круизный сезон завершится прибытием двух лайнеров в октябре. Также в декабре в рамках зимнего сезона ожидается пять судов.

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