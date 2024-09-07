Видео "На волосок от трагедии": очевидец запечатлел опасный маневр грузовика у Лиласте

Один иззрителей передачи прислал видео, на котором видно опасный маневр водителя грузовика на Таллиннском шоссе недалеко от Лиласте. Водитель хотел повернуть налево с дополнительной полосы, но на видео видно, как внезапно появляются грузовики, водители которых пытаются совершить обгонный маневр.

"Что нам остается, когда у нас такое плотное движение и узкое шоссе? Мы ставим столбики. С помощью них можно проводить просветительскую работу и повышать безопасность движения", - говорит ведущий Паул Тимротс, подчеркивая, что столбиков на шоссе можно установить еще больше.

Ведущий также напоминает, что Таллиннское шоссе - не единственное место, где столбики могут улучшить ситуацию с дорожной безопасностью.

Видео: Сюжет передачи Zebra (на латышском языке)

В четверг в Латвии было зарегистрировано 145 дорожно-транспортных происшествий, в авариях два человека погибли и 20 получили ранения, сообщили агентству LЕТА в Государственной полиции.

После 14:00 в Инчукалнсе Сигулдского края на дороге Инчукалнс - Ропажи столкнулись автомобиль BMW и мотоцикл. В результате аварии погиб водитель мотоцикла.

В четверг утром на Даугавпилсском шоссе в Айзкраукльском крае автомобиль Volvo попал в лобовое столкновение с пассажирским автобусом. В результате аварии погиб водитель Volvo.

Полиция задержала семь водителей за вождение в нетрезвом состоянии, а также одного водителя, употреблявшего наркотики. Заведено шесть уголовных дел.

Вчера водителям было выписано 202 штрафа за превышение скорости. Один водитель был оштрафован за агрессивное вождение, а всего составлено 464 протокола о нарушении правил дорожного движения.

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