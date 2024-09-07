На Таллиннском шоссе столбики помогают создать плавный поток, и аварий здесь случается меньше, сообщает передача Zebra.
Видео ⟩ "На волосок от трагедии": очевидец запечатлел опасный маневр грузовика у Лиласте
Один иззрителей передачи прислал видео, на котором видно опасный маневр водителя грузовика на Таллиннском шоссе недалеко от Лиласте. Водитель хотел повернуть налево с дополнительной полосы, но на видео видно, как внезапно появляются грузовики, водители которых пытаются совершить обгонный маневр.
"Что нам остается, когда у нас такое плотное движение и узкое шоссе? Мы ставим столбики. С помощью них можно проводить просветительскую работу и повышать безопасность движения", - говорит ведущий Паул Тимротс, подчеркивая, что столбиков на шоссе можно установить еще больше.
Ведущий также напоминает, что Таллиннское шоссе - не единственное место, где столбики могут улучшить ситуацию с дорожной безопасностью.
Видео: Сюжет передачи Zebra (на латышском языке)
В четверг в Латвии было зарегистрировано 145 дорожно-транспортных происшествий, в авариях два человека погибли и 20 получили ранения, сообщили агентству LЕТА в Государственной полиции.
После 14:00 в Инчукалнсе Сигулдского края на дороге Инчукалнс - Ропажи столкнулись автомобиль BMW и мотоцикл. В результате аварии погиб водитель мотоцикла.
В четверг утром на Даугавпилсском шоссе в Айзкраукльском крае автомобиль Volvo попал в лобовое столкновение с пассажирским автобусом. В результате аварии погиб водитель Volvo.
Полиция задержала семь водителей за вождение в нетрезвом состоянии, а также одного водителя, употреблявшего наркотики. Заведено шесть уголовных дел.
Вчера водителям было выписано 202 штрафа за превышение скорости. Один водитель был оштрафован за агрессивное вождение, а всего составлено 464 протокола о нарушении правил дорожного движения.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!