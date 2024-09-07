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Andrejs Timofejevs

Видео Дроны ВСУ вызвали пожар на складе боеприпасов под Воронежом

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Дроны ВСУ вызвали пожар на складе боеприпасов под Воронежом
Дроны ВСУ вызвали пожар на складе боеприпасов под Воронежом Фото: Ekrānuzņēmums ar ugunsgrēku Voroņežas apgabalā

В ночь на 7 сентября во время нападения украинских беспилотников на склад боеприпасов армии РФ в Воронежской области возник пожар.

Под обстрел попал склад, расположенный в деревне Солдастское Острогожского района.

Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что пождар возник в результате падения дрона, подавленного средствами радиоэлектронной борьбы. "Возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы", - сообщил чиновник.

Сообщается, что в этом районе слышны взрывы, предположительно вызванные детонирующими боеприпасами.

В части Воронежской области объявлен режим ЧС и началась эвакуация жителей.

Российские власти заявляют, что мирные жители не пострадали.

Минобороны РФ атаку на Воронежскую область не комментировало. Там заявили, что в ночь на субботу средства ПВО сбили по два дрона в Белгородской и Курской областях.

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