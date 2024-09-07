В ночь на 7 сентября во время нападения украинских беспилотников на склад боеприпасов армии РФ в Воронежской области возник пожар.
Видео ⟩ Дроны ВСУ вызвали пожар на складе боеприпасов под Воронежом
Под обстрел попал склад, расположенный в деревне Солдастское Острогожского района.
Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что пождар возник в результате падения дрона, подавленного средствами радиоэлектронной борьбы. "Возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы", - сообщил чиновник.
Сообщается, что в этом районе слышны взрывы, предположительно вызванные детонирующими боеприпасами.
September 6-7, the #AFU managed to hit a warehouse with ammunition in the #Voronezh region.— Ahmed Sherif (@AhmedSh75151405) September 7, 2024
It becomes clear why those countries that provide weapons to #Ukraine must give permission to use them in #russian warehouses with ammunition.
Simple “no weapons - no #RussianAggression. pic.twitter.com/HVk4jvZTJP
В части Воронежской области объявлен режим ЧС и началась эвакуация жителей.
Российские власти заявляют, что мирные жители не пострадали.
Минобороны РФ атаку на Воронежскую область не комментировало. Там заявили, что в ночь на субботу средства ПВО сбили по два дрона в Белгородской и Курской областях.
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