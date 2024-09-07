Госполиция разыскивает пропавшую Элину Багинску, 1982 года рождения, которая в четверг, 5 сентября, около 10:30 ушла из дома на Бривибас гатве в Риге и до сих пор не вернулась.
Полиция ищет пропавшую в Риге Элину Багинску
У женщины могут быть проблемы со здоровьем. Как правило, гуляет у реки Югла или озера Кишэзерс.
Приметы пропавшей: рост около 170 см, стройное телосложение, седые волосы. Была одета, возможно, в футболку Adidas, леггинсы и мужские черные ботинки 44 размера.
Полиция просит ознакомиться с фотографией женщины и отозваться всех, кто обладает информацией о ее возможном местонахождении, позвонив по номерам телефона 67086458 или 110.
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