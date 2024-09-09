Соперник Мадуро на выборах президента Венесуэлы Эдмундо Гонсалес бежал в Испанию

Ухудшение отношений с Бразилией и Аргентиной

В субботу правительство Венесуэлы отозвало разрешение Бразилии представлять интересы Аргентины в стране, включая управление посольством, в котором укрываются шесть оппозиционных деятелей.

В заявлении властей Венесуэлы говорится, что решение, вступившее в силу немедленно, было принято из-за доказательств того, что посольство использовалось для планирования покушений на Мадуро и Родригеса.

Венесуэла разорвала отношения с Аргентиной после президентских выборов. Бразилия, как и Колумбия и Мексика, потребовала от венесуэльского правительства опубликовать полные результаты голосования.

В пятницу Министерство иностранных дел Аргентины обратилось в Международный уголовный суд с просьбой выдать ордер на арест Мадуро и других высокопоставленных правительственных чиновников за события, произошедшие после выборов.

Бразилия заявила, что получила сообщение об отзыве разрешения «с удивлением». Аргентина заявила, что отвергает это «одностороннее» решение. Обе страны призвали Мадуро соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

«Любая попытка вторжения или похищения просителей убежища, которые остаются в нашей официальной резиденции, будет сурово осуждена международным сообществом, — говорится в заявлении Аргентины. — Подобные действия укрепляют уверенность в том, что в Венесуэле Мадуро не соблюдаются основные права человека».

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