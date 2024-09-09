Пн, 9.09.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Alexandra Nekrasova

Видео Mercedes сбил дорожный знак и продолжил езду по Риге с искрами

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фото: Ekrānuzņēmums no video

Довольно необычный случай произошел на улице Бривибас в Риге - Mercedes ехал по городу буквально искря.

Sadursme, обобщающее присланную очевидцами информацию, сообщает, что в субботу, 7 сентября, автомобиль Mercedes-Benz, осуществляя поворот, наехал на дорожный знак. После инцидента машина не остановилась и спокойно продожила путь по улицам Риги.

Один из пользователей Instagram после этого заметил пострадавший дорожный знак. "Действительно видели этот знак валяющимся вчера ночью на перекрестке, думали, что, к черту, произошло".

В комментариях в соцсетях многие высказали предположение, что водитель, возможно, был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, так как многие выразили недоумение, как водитель мог не услышать такой шум.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх