Латвия выразила протест России в связи с падением беспилотника в Резекненском крае

Временный поверенный в делах посольства России в понедельник прибыл в Министерство иностранных дел (МИД), и ему был выражен категорический протест Латвии в связи с тем, что в субботу, 7 сентября, в Резекненском крае упал оснащенный взрывчаткой российский военный беспилотный летательный аппарат типа "Шахед", который залетел в воздушное пространство Латвии со стороны Белоруссии.