Пн, 9.09.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Alexandra Nekrasova

Латвия выразила протест России в связи с падением беспилотника в Резекненском крае

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Беспилотник Shahed-136/131
Беспилотник Shahed-136/131 Фото: Aleksandr Gusev/Pacific Press/picture alliance

Временный поверенный в делах посольства России в понедельник прибыл в Министерство иностранных дел (МИД), и ему был выражен категорический протест Латвии в связи с тем, что в субботу, 7 сентября, в Резекненском крае упал оснащенный взрывчаткой российский военный беспилотный летательный аппарат типа "Шахед", который залетел в воздушное пространство Латвии со стороны Белоруссии.

Временному поверенному в делах России было предложено дать объяснения по поводу инцидента, сообщили агентству ЛЕТА в МИД. В ходе встречи российский представитель подтвердил, что проинформирует МИД России о сложившейся ситуации.

Латвийские власти продолжают углубленное расследование обстоятельств инцидента.

Как ранее сообщалось, упавший в волости Гайгалавас Резекненского края российский дрон - начиненный взрывчаткой беспилотник типа Shahed. При этом руководство Национальных вооруженных сил (НВС) заявило, что, по полученной до сих пор информации, появление дрона в Латвии нельзя рассматривать как открытую военную эскалацию против Латвии, и целью дрона была не Латвия.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх