Временный поверенный в делах посольства России в понедельник прибыл в Министерство иностранных дел (МИД), и ему был выражен категорический протест Латвии в связи с тем, что в субботу, 7 сентября, в Резекненском крае упал оснащенный взрывчаткой российский военный беспилотный летательный аппарат типа "Шахед", который залетел в воздушное пространство Латвии со стороны Белоруссии.
Латвия выразила протест России в связи с падением беспилотника в Резекненском крае
Временному поверенному в делах России было предложено дать объяснения по поводу инцидента, сообщили агентству ЛЕТА в МИД. В ходе встречи российский представитель подтвердил, что проинформирует МИД России о сложившейся ситуации.
Латвийские власти продолжают углубленное расследование обстоятельств инцидента.
Как ранее сообщалось, упавший в волости Гайгалавас Резекненского края российский дрон - начиненный взрывчаткой беспилотник типа Shahed. При этом руководство Национальных вооруженных сил (НВС) заявило, что, по полученной до сих пор информации, появление дрона в Латвии нельзя рассматривать как открытую военную эскалацию против Латвии, и целью дрона была не Латвия.
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