"Мы его не видели, только слышали, когда он взорвался. Он взорвался в субботу около 22:00. Упал он еще в субботу утром. Звук был такой, как будто кто-то ехал на мотоцикле, а потом звук внезапно пропал. Те, кто живет рядом, позвонили в полицию, сказали, что, возможно, кто-то попал в аварию на мотоцикле", - рассказал один из собеседников LSM. Другой житель считает, что звук был похож на сирено, но подтверждает, что он прекратился резко, в одно мгновение.