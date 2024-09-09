Люди, живущие в Резекненской области рядом с местом, где упал российский дрон, рассказали телеканалу TV3, что вечером в субботу, 7 сентября, получили предупреждение от правоохранительных органов о том, что в окрестностях ожидается взрыв.
Взрыв со вспышкой света произошел в субботу около 22:00. Как утверждается, его запечатлел на видео один из жителей. По словам жителей, взрыв был мощным.
В том месте, где, предположительно, был деактивирован беспилотник, теперь осталась яма внушительных размеров, сообщает TV3.
Видео: Съемки очевидцев, опубликованные каналом TV3
В свою очередь Латвийское телевидение и Латвийское радио узнали от жителей, что звук летящего дрона был похож на звук мотоцикла.
"Мы его не видели, только слышали, когда он взорвался. Он взорвался в субботу около 22:00. Упал он еще в субботу утром. Звук был такой, как будто кто-то ехал на мотоцикле, а потом звук внезапно пропал. Те, кто живет рядом, позвонили в полицию, сказали, что, возможно, кто-то попал в аварию на мотоцикле", - рассказал один из собеседников LSM. Другой житель считает, что звук был похож на сирено, но подтверждает, что он прекратился резко, в одно мгновение.
Как сообщает LSM, жители помогли военным найти беспилотник. Но после того, как дрон был найден, гражданских к этому месту уже не подпускали.
Президент Эдгар Ринкевич в связи с падением российского дрона созвал во вторник, 10 сентября, в 8:00 заседание Совета по национальной безопасности (СНБ), сообщил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис.
Ранее сообщалось, что упавший в волости Гайгалавас Резекненского края российский дрон являлся начиненным взрывчаткой беспилотником типа Shahed. При этом руководство Национальных вооруженных сил (НВС) заявило, что, по полученной до сих пор информации, появление дрона в Латвии нельзя рассматривать как открытую военную эскалацию против Латвии, и целью дрона была не Латвия.
Галерея: Пресс-конференция представителей оборонной сферы, на которой представили информацию о разбившемся в Резекненском крае беспилотнике
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