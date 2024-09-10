Министр обороны: реакция на инцидент с российским дроном - самая безопасная из возможных

7 сентября начиненный взрывчаткой российский беспилотник Shahed, который был нацелен на Украину, но оказался в Латвии, упал в Гайгалавской волости Резекненского края. Латвийские Национальные вооруженные силы (НВС) следили за ситуацией, но не приняли решения ни сбить беспилотник, ни поднять в воздух дежурившие в Латвии истребители НАТО. Когда беспилотник упал, боеголовка, которая изначально не взорвалась, была деактивирована. По мнению руководства НВС, собранная на данный момент информация позволяет считать, что появление беспилотника в Латвии не следует рассматривать как открытую военную эскалацию против Латвии.

В интервью Спрудс еще раз подчеркнул, что инцидент был очень серьезным. Политик рассказал, что Латвия заметила беспилотник ночью еще на белорусской стороне и зафиксировала его прилет в Латвию.