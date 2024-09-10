Можно ли есть цветную капусту, на которой появились черные точки?

Даже если вы купили белоснежную цветную капусту, но не приготовили ее сразу после покупки, уже через несколько дней этот овощ может покрыться пятнами - от желтых до темно-коричневых и серо-черных, - которые действительно не пробуждают аппетит.

Что это за пятна и можно ли этот овощ употреблять в пищу?

За появление темных пятен на цветной капусте отвечают процессы старения и окисления. Хорошая новость заключается в том, что цветная капуста, которая не является полностью белой, также безопасна для употребления, пишет Huff Post.

Пока эти темные пятна не охватили весь кочан, не начали плохо пахнуть, капуста не стала мягкой и не появилась лишняя жидкость, овощ можно смело есть.

Чтобы готовить и есть капусту было приятнее, достаточно лишь срезать темные пятна, пишет Receptes.lv.

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