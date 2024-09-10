Углубленное рассмотрение результатов расследования инцидента запланировано на следующем заседании СНБ.

Премьер: возможности идентифицировать залет дронов на территорию Латвии ограничены

Возможности Латвии идентифицировать залет на ее территорию дронов ограничены, заявила во вторник журналистам премьер-министр Эвика Силиня.

Она отметила, что во вторник на заседании Совета по национальной безопасности обсуждалось более эффективное противодействие угрозам безопасности, которые создают беспилотные аппараты.

Такие инциденты, когда дрон из другой страны залетает на территорию Латвии, следует воспринимать серьезно, отметила премьер.

"Это угроза", - подчеркнула Силиня, отметив, что NBS в случае с российским дроном Shahed, который 7 сентября упал в Гайгалавской волости, действовали в соответствии с процедурами.

В то же время Силиня признала, что возможности идентифицировать залет дронов в Латвию ограничены, однако государство вкладывает средства в укрепление потенциала защиты от них.

"Мы договорились, что Минобороны, NBS и Министерство внутренних дел должны усилить свои процедуры", - сказала Силиня.

Премьер-министр также отметила, что с учетом продолжающейся войны России против Украины подобные инциденты в Латвии могут повториться.

Оценивая коммуникацию Министерства обороны и NBS с общественностью в связи с инцидентом, премьер-министр заявила, что доверяет министру обороны и NBS, напомнив, что коммуникация с СМИ состоялось после устранения рисков. "В первую очередь необходимо устранить угрозу для безопасности населения", - добавила она.