Видео "Видел, что человек лежит на дороге!": в трагической аварии в Инчукалнсе погиб мотоциклист

Тяжелое ДТП произошло всего в нескольких десятках метров от автобусной остановки Mežmala. Место не густонаселенное, но движение транспорта здесь весьма интенсивное.

На то, что на шоссе произошло что-то неладное, обратили внимание и жители частного дома, расположенного неподалеку.

"Я работал из дома, услышал хлопок. Через некоторое время услышал, как девочка кричит. Добежал до шоссе и увидел, что человек лежит на дороге", - рассказал живущий неподалеку Матисс.

Представители полиции сообщают, что погибшему был 41 год и это уже седьмая жертва среди мотогонщиков в этом году. По факту аварии под Инчукалнсом правоохранители начали уголовное производство и расследуют обстоятельства произошедшего.

Видео: Сюжет Degpunktā

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