Машины с белорусскими номерами придется вывозить из Латвии или перерегистрировать

В связи с ситуацией в Беларуси и ее участием в агрессии России против Украины с 1 июля этого года в силу вступили новые ограничительные меры Совета ЕС в отношении Беларуси. Среди прочего, они препятствуют въезду в Евросоюз зарегистрированных в Беларуси легковых автомобилей, в частности, через латвийско-белорусские и латвийско-российские пограничные пункты пропуска.

Законопроект предусматривает, что транспортные средства, зарегистрированные в Беларуси и находящиеся на территории Латвии, должны быть вывезены или перерегистрированы для дорожного движения в Латвии до 31 октября. Если транспортное средство не будет зарегистрировано или вывезено из страны до указанного срока, оно может быть конфисковано.

После этого срока белорусским транспортным средствам будет разрешен въезд в Латвию только для однократного транзитного пересечения территории страны. Предварительно нужно будет подать заявку в электронном виде через сервис, предоставляемый Дирекцией безопасности дорожного движения (CSDD).