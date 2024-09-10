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Редактор дня:
Alexandra Nekrasova

Машины с белорусскими номерами придется вывозить из Латвии или перерегистрировать

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Автомобиль с белорусскими номерами
Автомобиль с белорусскими номерами Фото: photo-denver/Shutterstock

Чтобы обеспечить соблюдение санкций ЕС, власти Латвии обяжут автовладельцев вывезти из страны все автомобили, зарегистрированные в Беларуси, либо оформить им латвийскую регистрацию. Соответствующие поправки к Закону о дорожном движении во вторник, 10 сентября, Комитет Сейма по национальной экономике, аграрной, экологической и региональной политике одобрил для второго, окончательного чтения в Сейме, посчитав законопроект срочным.

В связи с ситуацией в Беларуси и ее участием в агрессии России против Украины с 1 июля этого года в силу вступили новые ограничительные меры Совета ЕС в отношении Беларуси. Среди прочего, они препятствуют въезду в Евросоюз зарегистрированных в Беларуси легковых автомобилей, в частности, через латвийско-белорусские и латвийско-российские пограничные пункты пропуска.

Законопроект предусматривает, что транспортные средства, зарегистрированные в Беларуси и находящиеся на территории Латвии, должны быть вывезены или перерегистрированы для дорожного движения в Латвии до 31 октября. Если транспортное средство не будет зарегистрировано или вывезено из страны до указанного срока, оно может быть конфисковано.

После этого срока белорусским транспортным средствам будет разрешен въезд в Латвию только для однократного транзитного пересечения территории страны. Предварительно нужно будет подать заявку в электронном виде через сервис, предоставляемый Дирекцией безопасности дорожного движения (CSDD).

Также по истечении указанного срока в Латвию будут пускать автомобили с белоруссой регистрацией, которым нужен въезд для выполнения функций дипломатических и консульских служб, посольств и делегаций, а также в гуманитарных целях.

Кроме того, исключение будет сделано для людей с ограниченной подвижностью, которым необходимо специально оборудованное транспортное средство. Речь идет о тех, кто желает въехать в Латвию для посещения родственников по прямой линии родства или супруга. Если у такого человека специальный автомобиль, имеющий белорусскую регистрацию, то он сможет обратиться в Службу финансовой разведки за разрешением на въезд на территорию Латвии.

Служба финансовой разведки может выдать разрешение и в тех случаях, когда министра иностранных дел просят рассмотреть ходатайство о въезде в Латвию в связи с конкретными вопросами, представляющими государственный интерес. Разрешение на въезд и пребывание на территории Латвии будет выдаваться на срок до трех месяцев.

Ожидается, что законопроект вступит в силу на следующий день после его обнародования. В настоящее время аналогичное положение действует для автомобилей, зарегистрированных в России.

Для вступления в силу законопроекта в окончательном чтении необходимо одобрение Сейма.

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