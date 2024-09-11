Сильно запоздалое, хаотичное общение с общественностью и невнятные сообщения - так эксперты, опрошенные TV3 Ziņas, оценивают то, что сказали чиновники после падения российского дрона в Гайгалавской волости Резекненского края. Об этом сообщает TV3 Ziņas.
Эксперты также подчеркивают, что провокации государства-агрессора, скорее всего, будут повторяться все чаще, поэтому необходимо улучшить способность реагирования и коммуникации.
Хаотичные ответы чиновников и неубедительные сообщения об обороноспособности Латвии - эксперты критикуют публичные выступления официальных государственных лиц последних дней в связи с прилетом в Латвию российского беспилотника.
Эти события также заставили значительную часть общества усомниться в том, насколько безопасно мы на самом деле можем чувствовать себя в нашей стране, и это тоже было одной из целей России.
Директор Центра геополитических исследований Марис Анджанс отмечает, что ошибки в общении с общественностью следовали одна за другой. Начиная с того, что о падении российского беспилотника жители были проинформированы поздно - только через два дня. Кроме того, ситуацию характеризуют неловко, заявляя, что "объект в Латвии не преследовал враждебных целей".
"Общение было очень неудачным, так какие же цели "не враждебные", если вооруженный беспилотник прилетает из России? Я понимаю, что они имели в виду, когда говорили, что враждебного умысла нет, но надо думать о том, что говоришь, минимум два дня ушло на то, чтобы придумать, как это сформулировать. Можно было бы сказать, что целью была не Латвия, но мы и этого не знаем, возможно, что целью была Латвия и Россия запустила этот дрон, чтобы проверить возможности Латвии", - говорит Анджанс.
Эксперт признает, что неспособность чиновников внятно объяснить, почему этот дрон не был сбит и почему ему разрешили пролететь так далеко на территорию нашей страны, порождает обоснованные опасения по поводу оборонной системы Латвии и ее возможностей реагирования.
"Удалось усилить это чувство незащищенности, потому что, как люди могут чувствовать себя в безопасности, если над населенными пунктами пролетает объект весом в несколько сотен килограммов, снаряженный взрывчаткой? Логически это создает диссонанс: с одной стороны, Министерство обороны показывает очередной обнаруженный объект в красивых роликах, солдаты принимают присягу, а теперь выясняется, что реальность другая", - отмечает Анджанс.
С этим согласен и директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сартс. Вооруженным силам следовало бы более четко изложить, почему было принято решение не сбивать дрон. Потому что на данный момент значительная часть общества убеждена, что жертв не было по чистой случайности.
"Если этот дрон будет сбит, каковы риски - как мы тоже знаем, в Украине и в других местах довольно много трагедий от падения сбитых дронов. В конечном итоге, чем эта ситуация закончилась, есть успешное решение - никто не пострадал, сам дрон в нашем распоряжении, вещественные доказательства у нас есть, обратно он не полетел", - сказал Сартс.
Он также указал, что в Латвии уже есть военная техника, с помощью которой можно сбивать беспилотники, другой вопрос, дислоцируется ли она на границе.
Эксперт указал и еще на один нюанс: "Люди недооценивают слова официальных лиц о том, что мы отслеживали этот беспилотник с самого начала, даже на территории другой страны, и на самом деле, как мы видим и в Украине, и в России, отслеживание беспилотников является чрезвычайно сложной задачей, и тот факт, что мы можем это делать, я думаю, является недооцененным элементом", - сказал глава Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций.
Сартс прогнозирует, что темпы разрабатываемых Россией гибридных операций в странах НАТО будут только увеличиваться и союзники должны быть готовы ответить на эти провокации всеми способами и в любой форме.
Видео: Сюжет TV3 Ziņas
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