Эксперты также подчеркивают, что провокации государства-агрессора, скорее всего, будут повторяться все чаще, поэтому необходимо улучшить способность реагирования и коммуникации.

Хаотичные ответы чиновников и неубедительные сообщения об обороноспособности Латвии - эксперты критикуют публичные выступления официальных государственных лиц последних дней в связи с прилетом в Латвию российского беспилотника.

Эти события также заставили значительную часть общества усомниться в том, насколько безопасно мы на самом деле можем чувствовать себя в нашей стране, и это тоже было одной из целей России.

Директор Центра геополитических исследований Марис Анджанс отмечает, что ошибки в общении с общественностью следовали одна за другой. Начиная с того, что о падении российского беспилотника жители были проинформированы поздно - только через два дня. Кроме того, ситуацию характеризуют неловко, заявляя, что "объект в Латвии не преследовал враждебных целей".