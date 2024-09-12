Фильм о расстреле театра "Скатуве". Мировая премьера на "Балтийской жемчужине"

"Мы полгода провели в немецких архивах и с большим трудом, но нашли семь фильмов с участием Марии Лейко. Мы также очень благодарны Государственному архиву Латвии, в котором обнаружились удивительные артефакты - например, я держала в руках загранпаспорт Марии, по которому она в 1935 году въехала в СССР на свою верную погибель, - говорит автор фильма Дарья Виолина. - Мы получили следственные дела НКВД и протоколы допросов всех артистов "Скатуве". И, конечно, огромный вклад в картину внесла Мара Кимеле, замечательный латвийский режиссер и внучка режиссера театра "Скатуве", легендарной Анны Лацис, драматической личной судьбе которой посвящена в фильме большая глава.

Мы восстанавливали историю по крупинкам. И прибегли к приему, который, честно говоря, прежде не очень любили: реконструкция, воссоздание. Но в данном случае он кажется совершенно оправданным. Замечательные артисты Гуна Зариня, Инесе Пуджа и Гиртс Кестерис, по сюжету, читают пьесу о театре "Скатуве", которую ставит Мара Кимеле.

Впервые в этой картине мы приподнимаем завесу над полной исторических загадок биографией известного режиссера и артиста Освальда Глазниекса.

И все же за пределами этого полнометражного часового фильма осталось невероятное количество сюжетов. Биографии героев тянут на огромные отдельные картины. Это могла бы быть целая сага…"

Создатели и участники картины "Исчезнувший театр" встретятся со зрителями во время премьеры, чтобы продолжить разговор о репрессиях и о театре - к сожалению, более чем актуальный в наши дни.

Пожалуйста, обратите внимание, единственный показ фильма - 29 сентября в 15:00.

Фестиваль "Балтийская жемчужина" пройдет с 24 сентября по 4 октября в Риге в кинотеатре Splendid Palace. Билеты продаются в кассе кинотеатра Splendid Palace и на сайте www.bilesuserviss.lv.

Обратите внимание, в кассе вы можете приобрести билеты на все сеансы фестиваля, даже на те, которые уже распроданы в Biļešu Serviss, но, пожалуйста, поторопитесь - количество билетов ограничено!

Подробная информация о фильмах и расписание - на сайте фестиваля: www.balticpearl.lv.

Увидимся в кино!

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