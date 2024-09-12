29 сентября в кинотеатре Splendid Palace пройдет мировая премьера художественно-документальной ленты "Исчезнувший театр" с участием Гуны Зарини, Мары Кимеле, Инесе Пуджи и Гиртса Кестериса.
Фильм о расстреле театра "Скатуве". Мировая премьера на "Балтийской жемчужине"
Об этом молчали десятилетиями - сначала потому, что не могли говорить, после - потому что не хотели. А ведь это совершенно уникальная и трагическая страница в истории мирового театра. Только за один день - 3 февраля 1938 года - на полигоне НКВД в Бутово были расстреляны 258 человек, из которых 229 были латыши. В тот день в Москве погиб и латышский государственный театр "Скатуве" - в том числе Мария Лейко, некогда звезда немецкого немого кино, блиставшая в фильмах самого Мурнау и других европейских классиков.
Прошло 86 лет, и судьба "Скатуве" стала темой сразу двух фильмов, родившихся в Латвии: игровой картины Дависа Симаниса "Молчание Марии" и художественно-документальной ленты Дарьи Виолиной и Сергея Павловского "Исчезнувший театр".
Давис Симанис считает, что именно так и нужно говорить об истории с экрана - делая одновременно художественное кино и документальное. Так что в некотором смысле у не связанных между собой авторов невольно сложилась дилогия.
Все создатели столкнулись с серьезной проблемой - отсутствием кинохроники, связанной со "Скатуве", и очень небольшим пластом фактологического материала. Однако Дарья и Сергей, давно исследовавшие тему сталинского террора (их фильм "Дольше жизни", посвященный женам и детям "врагов народа", получил широкое признание и призы международных фестивалей), провели гигантскую работу и сделали практически невозможное.
"Мы полгода провели в немецких архивах и с большим трудом, но нашли семь фильмов с участием Марии Лейко. Мы также очень благодарны Государственному архиву Латвии, в котором обнаружились удивительные артефакты - например, я держала в руках загранпаспорт Марии, по которому она в 1935 году въехала в СССР на свою верную погибель, - говорит автор фильма Дарья Виолина. - Мы получили следственные дела НКВД и протоколы допросов всех артистов "Скатуве". И, конечно, огромный вклад в картину внесла Мара Кимеле, замечательный латвийский режиссер и внучка режиссера театра "Скатуве", легендарной Анны Лацис, драматической личной судьбе которой посвящена в фильме большая глава.
Мы восстанавливали историю по крупинкам. И прибегли к приему, который, честно говоря, прежде не очень любили: реконструкция, воссоздание. Но в данном случае он кажется совершенно оправданным. Замечательные артисты Гуна Зариня, Инесе Пуджа и Гиртс Кестерис, по сюжету, читают пьесу о театре "Скатуве", которую ставит Мара Кимеле.
Впервые в этой картине мы приподнимаем завесу над полной исторических загадок биографией известного режиссера и артиста Освальда Глазниекса.
И все же за пределами этого полнометражного часового фильма осталось невероятное количество сюжетов. Биографии героев тянут на огромные отдельные картины. Это могла бы быть целая сага…"
Создатели и участники картины "Исчезнувший театр" встретятся со зрителями во время премьеры, чтобы продолжить разговор о репрессиях и о театре - к сожалению, более чем актуальный в наши дни.
Пожалуйста, обратите внимание, единственный показ фильма - 29 сентября в 15:00.
Фестиваль "Балтийская жемчужина" пройдет с 24 сентября по 4 октября в Риге в кинотеатре Splendid Palace. Билеты продаются в кассе кинотеатра Splendid Palace и на сайте www.bilesuserviss.lv.
Обратите внимание, в кассе вы можете приобрести билеты на все сеансы фестиваля, даже на те, которые уже распроданы в Biļešu Serviss, но, пожалуйста, поторопитесь - количество билетов ограничено!
Подробная информация о фильмах и расписание - на сайте фестиваля: www.balticpearl.lv.
Увидимся в кино!
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