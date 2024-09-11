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Видео Полиция не подтвердила информацию об опасной ситуации у ТЦ Origo

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Автомобили Службы неотложной медицинскоцй помощи и VUGD у ТЦ Origo
Автомобили Службы неотложной медицинскоцй помощи и VUGD у ТЦ Origo Фото: Ieva Leiniša/LETA

Сегодня, 11 сентября, на улице Элизабетес, 103, перед подземной автостоянкой торгового центра Origo Госполиция и Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) временно оцепили территорию, сообщает TVNET.

Причиной вызова служб стала оставленная напротив парковки машина, из которой, по словам очевидцев, было слышно тиканье.

На место прибыли сотрудники Госполиции, VUGD и Службы неотложной медицинской помощи.

Как сообщили TVNET в Госполиции, полученная информация о возможно опасной ситуации не подтвердилась.

Службы завершили работу на месте происшествия.

Видео: Оцепленная территория напротив ТЦ Origo

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