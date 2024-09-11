Видео Полиция не подтвердила информацию об опасной ситуации у ТЦ Origo

Причиной вызова служб стала оставленная напротив парковки машина, из которой, по словам очевидцев, было слышно тиканье.

На место прибыли сотрудники Госполиции, VUGD и Службы неотложной медицинской помощи.

Как сообщили TVNET в Госполиции, полученная информация о возможно опасной ситуации не подтвердилась.

Службы завершили работу на месте происшествия.

Видео: Оцепленная территория напротив ТЦ Origo

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