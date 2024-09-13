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В районе Балтийского моря заметили четыре самолета РФ, в воздух были подняты истребители

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Истребители НАТО Eurofighter
Истребители НАТО Eurofighter Фото: Evija Trifanova/LETA

В среду, 11 сентября, в районе Балтийского моря были идентифицированы четыре российских самолета без плана полета и активных транспондеров, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на ВВС национальных вооруженных сил Латвии.

Два из опознанных российских военных самолетов оказались Су-30СМ, еще два - Ту-22М3.

В ВВС сообщают, что истребители Eurofigthers поднялись в небо для "опознавания и сопровождения самолетов".

В тех случаях, когда российские военные самолеты "перехватываются" вблизи Латвии, истребители стран НАТО их визуально идентифицируют.

После этого, в зависимости от решаемой задачи, определенной руководством НАТО, российские самолеты могут сопровождаться до момента их выхода из Балтийского района полетной информации.

Как сообщалось, в субботу, 7 сентября, в Резекненском крае были обнаружены обломки прилетевшего из Беларуси российского беспилотного летательного аппарата военного назначения.

Янис Сартс, директор расположенного в Риге Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям, сказал, что этот инцидент не стал большой неожиданностью, поскольку Россия в последние месяцы активизировала свои гибридные операции на Западе, организуя саботаж, операции влияния и вмешательство в выборы.

"Запустить дрон в воздушное пространство Латвии во время учений Namejs соответствует этому курсу, - считает Сартс. - Как я уже говорил, этот год у нас пройдет под знаком российских гибридных операций. Нужно быть готовыми и показать свою силу".

Командующий НВС генерал-лейтенант Леонид Калниньш рассказал, что дрон залетел в воздушное пространство Латвии в субботу и был сразу же замечен.

"Мы оценили и проконтролировали ситуацию, насколько она опасна и может ли быть угроза объектам и гражданскому населению", - сказал Калниньш, добавив, что решение было принято в соответствии с процедурой, принятой НВС и странами-членами НАТО.

По предварительной информации, в Латвии у объекта не было "враждебных целей". Расследование продолжается, но, по имеющейся у экспертов первоначальной информации, у беспилотника "не было конкретной цели лететь в Латвию".

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