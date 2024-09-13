В среду, 11 сентября, в районе Балтийского моря были идентифицированы четыре российских самолета без плана полета и активных транспондеров, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на ВВС национальных вооруженных сил Латвии.
В районе Балтийского моря заметили четыре самолета РФ, в воздух были подняты истребители
Два из опознанных российских военных самолетов оказались Су-30СМ, еще два - Ту-22М3.
В ВВС сообщают, что истребители Eurofigthers поднялись в небо для "опознавания и сопровождения самолетов".
В тех случаях, когда российские военные самолеты "перехватываются" вблизи Латвии, истребители стран НАТО их визуально идентифицируют.
После этого, в зависимости от решаемой задачи, определенной руководством НАТО, российские самолеты могут сопровождаться до момента их выхода из Балтийского района полетной информации.
Baltijas jūras reģionā bez lidojuma plāna un aktīviem transponderiem 11.septembrī tika identificēti četri 🇷🇺 lidaparāti - divi SU-30SM un divi TU-22M3. 🇩🇪 #Eurofighters pacelās no 🇱🇻, lai identificētu un pavadītu lidaparātus. #SecuringTheSkies #StrongerTogether #drošasdebesis pic.twitter.com/jz6SF5x8dL— Gaisa spēki (@gaisa_speki) September 12, 2024
Как сообщалось, в субботу, 7 сентября, в Резекненском крае были обнаружены обломки прилетевшего из Беларуси российского беспилотного летательного аппарата военного назначения.
Янис Сартс, директор расположенного в Риге Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям, сказал, что этот инцидент не стал большой неожиданностью, поскольку Россия в последние месяцы активизировала свои гибридные операции на Западе, организуя саботаж, операции влияния и вмешательство в выборы.
"Запустить дрон в воздушное пространство Латвии во время учений Namejs соответствует этому курсу, - считает Сартс. - Как я уже говорил, этот год у нас пройдет под знаком российских гибридных операций. Нужно быть готовыми и показать свою силу".
Командующий НВС генерал-лейтенант Леонид Калниньш рассказал, что дрон залетел в воздушное пространство Латвии в субботу и был сразу же замечен.
"Мы оценили и проконтролировали ситуацию, насколько она опасна и может ли быть угроза объектам и гражданскому населению", - сказал Калниньш, добавив, что решение было принято в соответствии с процедурой, принятой НВС и странами-членами НАТО.
По предварительной информации, в Латвии у объекта не было "враждебных целей". Расследование продолжается, но, по имеющейся у экспертов первоначальной информации, у беспилотника "не было конкретной цели лететь в Латвию".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!