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Девочку, которую отец незаконно увез в Россию на SUP-доске, вернули в Латвию

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Здание Министерства иностранных дел
Здание Министерства иностранных дел Фото: Evija Trifanova/LETA

Монику Букайне 2019 года рождения, которую отец в июле увез в Россию, вернули в Латвию, сообщает министр иностранных дел Байба Браже в социальной сети Х.

"Этот день начался с хороших новостей - Моника Букайне вернулась в Латвию со своей матерью. Спасибо коллегам из министерств иностранных дел, юстиции и внутренних дел и всем-всем, кто неустанно трудился, чтобы добиться успеха", - написала Браже.

Ранее сообщалось, что в конце июля отец и ребенок нелегально пересекли реку Зилупе и попали из Латвии в Россию.

Через два дня стало известно, что отцом является обвиняемый по уголовному делу организации "Антифашисты Прибалтики" Станислав Букайнс, который фактически похитил дочку (бывшая жена Букайнса и мама девочки Маргарита своего согласия на этот заплыв не давала).

Суд над Букайнсом в Латвии еще не начался, поскольку, как сообщили LETA в прокуратуре, досудебное расследование по уголовному делу все еще продолжается.

Уже сообщалось, что в октябре прошлого года прокуратура предъявила обвинения шести гражданам Латвии в руководстве преступной организацией "Антифашисты Прибалтики". Уже тогда трое из них были объявлены в розыск.

Обвинение предъявлено по статье Уголовного закона за руководство преступной организацией или участие в преступлениях, совершенных такой организацией. Такое преступление может наказываться пожизненным заключением или лишением свободы на срок от десяти до 20 лет.

В число упомянутых лиц также входят прокремлевская активистка Татьяна Андриец, Александр Жгун, Сергей Васильев, Виктория Матуле и Роман Самуль.

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