Фото Актер Майкл Дуглас приехал в Киев и прогулялся по городу

Дуглас прогулялся по украинской столице, посетил Михайловский Златоверхий монастырь, побывал на Михайловской площади и в парке "Владимирская горка", где осмотрел "живописные виды Днепра, после чего посетил величественную Андреевскую церковь".

В КГГА отметили, что актер был поражен красотой архитектуры Киева и "активно интересовался историческими событиями, которые происходили в городе".

Напомним, в 2022 году после начала полномасштабного вторжения РФ Украину посетила голливудская актриса Анджелина Джоли.

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