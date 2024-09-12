Американский актер и посол доброй воли ООН Майкл Дуглас, который активно поддерживает Украину, приехал в Киев. Об этом 11 сентября Управление туризма и промоций Киевской городской государственной администрации (КГГА) сообщает на своей странице в Facebook, пишет Limon.ee.
Фото ⟩ Актер Майкл Дуглас приехал в Киев и прогулялся по городу
Дуглас прогулялся по украинской столице, посетил Михайловский Златоверхий монастырь, побывал на Михайловской площади и в парке "Владимирская горка", где осмотрел "живописные виды Днепра, после чего посетил величественную Андреевскую церковь".
В КГГА отметили, что актер был поражен красотой архитектуры Киева и "активно интересовался историческими событиями, которые происходили в городе".
Напомним, в 2022 году после начала полномасштабного вторжения РФ Украину посетила голливудская актриса Анджелина Джоли.
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