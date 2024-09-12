SpaceX Илона Маска вывела первое частное лицо в открытый космос

Капитан и спонсор миссии Polaris Dawn миллиардер-авиатор Джаред Айзекман вышел из корабля Dragon, летевшего на высоте более 700 км над поверхностью Земли со скоростью свыше 25 тысяч км/ч, и через несколько минут успешно вернулся обратно, сообщает Русская служба ВВС.

Цель миссии - испытать новые EVA-скафандры (Extravehicular Activity) SpaceX, которые в течение последних двух с половиной лет специально разрабатывались, чтобы защитить астронавтов от экстремальных условий в космосе.

За ним в открытый космос выйдет Сара Гиллис - ведущий инженер SpaceX.

В состав экипажа Polaris Dawn входят миллиардер Джаред Айзенман, финансирующий миссию, бывший пилот ВВС США Скотт Поттс и инженеры SpaceX Анна Менон и Сара Гиллис. Айзенман и Гиллис - первые непрофессиональные астронавты, которые выйдут в открытый космос за пределы космического корабля. Внутри корабля их поддерживают Менон и Потпит, которые также надевают такие же защитные костюмы при старте корабля и при открытии люка. Таким образом, все четыре члена экипажа подвергаются воздействию космического вакуума.

Хотя это первый выход в космос гражданского лица, гражданские астронавты летали в космос и раньше. Например, Нил Армстронг был гражданским лицом во время полета Apollo-11, хотя и прошел подготовку в качестве астронавта. С другой стороны, Polaris Dawn знаменует собой время, когда научно-технический прогресс позволит обычным людям, обладающим необходимой квалификацией, принять участие в освоении космоса.

Прошло почти шесть десятилетий с тех пор, как советский космонавт Алексей Леонов вошел в историю, выйдя из крошечной капсулы "Восход-2" в сотнях километров над Землей. 18 марта 1965 года Леонов стал первым человеком, вышедшим в открытый космос и проведшим там 12 минут и 9 секунд.

Его короткий выход в открытый космос стал первым из сотен выходов в открытый космос, которые астронавты и космонавты совершали, рискуя жизнью.

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