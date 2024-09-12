Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 12 сентября, подтвердил, что российские войска начали контрнаступательные операции в Курской области.
"Россияне начали контрнаступательные действия. Это происходит по нашему плану, по плану Украины", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве.
Американский Институт изучения войны (ISW) сообщает, что российские войска начали контратаки вдоль западного края захваченного украинскими войсками района Курской области и отбили несколько населенных пунктов за последние два дня.
Имеющиеся визуальные данные свидетельствуют о том, что российские войска, наступающие в Курской области, используют подразделения численностью до роты и могут задействовать элементы более опытных в боях подразделений для контратаки.
Российские вооруженные силы могут рассчитывать на относительно опытные в боях подразделения для проведения наступательных операций в Курске, хотя неясно, насколько эффективными будут эти операции, особенно учитывая, что эти подразделения, например, 155-я бригада морской пехоты, были сильно ослаблены и неоднократно восстанавливались.
Также неясно, достаточно ли у российской армии сил для полного вытеснения украинских войск из Курской области или для защиты от ожидаемых украинских контратак, поскольку российские военные командиры, скорее всего, перебросили в регион отдельные части, а не целые формирования, поэтому еще слишком рано оценивать долгосрочные стратегические последствия украинского вторжения, отмечает ISW.
"Остается неясным, считают ли российские власти, реагируя на вторжение в Курск, что нынешняя группировка российских сил в Курской области, состоящая в основном из солдат по призыву, нерегулярных российских сил и небольших элементов регулярных и более элитных частей, может успешно вытеснить украинские силы из этого района. Россия также может планировать переброску дополнительных, более боеспособных российских подразделений из Украины для отражения украинского вторжения в Курскую область, хотя пока неясно, когда российские власти могут осуществить такую переброску", - говорится в докладе ISW.
Министерство обороны России в четверг заявило, что Вооруженные силы РФ "освободили" десять сел в Курской области, сообщает "Медуза".
По данным министерства, войска группировки "Север" отвоевали села Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь.
Министерство также утверждает, что российские военнослужащие отразили две контратаки украинских войск в направлении населенных пунктов Фанасеевка и Снагость и предотвратили попытку нападения в направлении села Ольговка.
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