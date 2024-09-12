"Остается неясным, считают ли российские власти, реагируя на вторжение в Курск, что нынешняя группировка российских сил в Курской области, состоящая в основном из солдат по призыву, нерегулярных российских сил и небольших элементов регулярных и более элитных частей, может успешно вытеснить украинские силы из этого района. Россия также может планировать переброску дополнительных, более боеспособных российских подразделений из Украины для отражения украинского вторжения в Курскую область, хотя пока неясно, когда российские власти могут осуществить такую переброску", - говорится в докладе ISW.