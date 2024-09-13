На территорию Латвии пришла активная зона осадков, которая принесла сильные дожди в центральные и восточные регионы страны, в том числе в Ригу, сообщает Латвийский центр среды, геологии и метеорологии (LVGMC).
Погода испортилась: для части страны объявлено желтое предупреждение
В связи с сильными дождями объявлено желтое предупреждение для центральной и восточной Латвии с 23:00 четверга до 08:00 пятницы, а для Риги - с 01:00 до 08:00.
Во время дождя местами возможны грозы, предупреждают синоптики.
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