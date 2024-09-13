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Редактор дня:
Alexandra Nekrasova

Погода испортилась: для части страны объявлено желтое предупреждение

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Гроза. Иллюстративное фото.
Гроза. Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens/LETA

На территорию Латвии пришла активная зона осадков, которая принесла сильные дожди в центральные и восточные регионы страны, в том числе в Ригу, сообщает Латвийский центр среды, геологии и метеорологии (LVGMC).

В связи с сильными дождями объявлено желтое предупреждение для центральной и восточной Латвии с 23:00 четверга до 08:00 пятницы, а для Риги - с 01:00 до 08:00.

Во время дождя местами возможны грозы, предупреждают синоптики.

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