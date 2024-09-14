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Полиция по подозрению в совершении особо тяжкого преступления разыскивает мужчину

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Разыскиваемый мужчина 1976 года рождения
Разыскиваемый мужчина 1976 года рождения Фото: Valsts policija

Рижское региональное управление Государственной полиции по подозрению в совершении особо тяжкого преступления разыскивает мужчину с фотографии, сообщила TVNET представитель Госполиции Симона Гравите.

Мужчина - 1976 года рождения.

Стражи порядка просят жителей не задерживать мужчину собственными силами, так как он может быть агрессивным.

Если кому-то известно местонахождение этого человека, Госполиция просит сообщать об этом, позвонив по номеру 26379160 или 110. Кроме того, сообщить можно по электронной почте: eriks.skuja@riga.vp.gov.lv.

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