Рижское региональное управление Государственной полиции по подозрению в совершении особо тяжкого преступления разыскивает мужчину с фотографии, сообщила TVNET представитель Госполиции Симона Гравите.
Полиция по подозрению в совершении особо тяжкого преступления разыскивает мужчину
Мужчина - 1976 года рождения.
Стражи порядка просят жителей не задерживать мужчину собственными силами, так как он может быть агрессивным.
Если кому-то известно местонахождение этого человека, Госполиция просит сообщать об этом, позвонив по номеру 26379160 или 110. Кроме того, сообщить можно по электронной почте: eriks.skuja@riga.vp.gov.lv.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!