Полиция по подозрению в совершении особо тяжкого преступления разыскивает мужчину

Мужчина - 1976 года рождения.

Стражи порядка просят жителей не задерживать мужчину собственными силами, так как он может быть агрессивным.

Если кому-то известно местонахождение этого человека, Госполиция просит сообщать об этом, позвонив по номеру 26379160 или 110. Кроме того, сообщить можно по электронной почте: eriks.skuja@riga.vp.gov.lv.

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