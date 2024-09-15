Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил российскую государственные СМИ, в том числе RT, в том, что они не только распространяют пропаганду и дезинформацию, но также располагают скрытыми возможностями для вмешательства во внутриполитические процессы в других странах, в том числе кибернетическими, и призвал все страны мира относиться к ним как к части разведывательного аппарата российского государства.
Госдепартамент обвинил RT в кибершпионаже и вмешательстве в политику других стран помимо США
Блинкен лично зачитал пространное заявление о деятельности российских пропагандистских структур в начале запланированного брифинга для прессы в Госдепартаменте. Он сказал, что новая информация о скрытой деятельности RT получена в большой степени от сотрудников этой организации.
«Благодаря новой информации, во многом исходящей от сотрудников RT, мы знаем, что RT обладает кибервозможностями и задействована в скрытых информационных операциях, операциях влияния, а также в военных закупках. В рамках расширенных возможностей RT российское государство внедрило внутрь RT подразделение с возможностями для киберопераций и со связями с российской разведкой. Руководство RT обладало прямым […] знанием об этом начинании», — сказал Блинкен.
Располагая этими средствами, сказал госсекретарь, RT вмешивается в политические процессы не только в США, но и в других странах. Он перечислил вмешательство в предстоящие в октябре президентские выборы в Молдове, где пропагандисты пытались спровоцировать насилие и беспорядки, а также фейковые платформы Red и African Stream в Германии и странах Африки соответственно.
Новые санкции
Блинкен сказал, что сегодня вводятся санкции против еще двух лиц и трех организаций, причастных к этой дестабилизирующей деятельности. Также он объявил, что США, Великобритания и Канада начинают глобальную дипломатическую кампанию, призванную убедить страны мира относиться к RT не просто как к пропагандистскому органу, а как к инструменту российской разведки.
Согласно списку обновлений на сайте OFAC (отдела Минфина США, ответственного за санкции), 13 сентября были введены санкции против автономной некоммерческой организации (АНО) «ТВ Новости» (это официальное название RT), АНО «Евразия» и ФГУП МИА «Россия сегодня». Из физических лиц под санкции вновь попал гендиректор «России сегодня» Дмитрий Киселев, а также гражданка России и Молдовы Нелли Парутенко. «Интерфакс» пишет, что она возглавляет АНО «Евразия».
В Великобритании «ТВ Новости» под санкциями с марта 2022 года, Киселев и «Россия сегодня» — еще с декабря 2020-го. Парутенко и АНО «Евразия» в британском санкционном списке не значатся. В Канаде санкции против «России сегодня» были введены в феврале 2023 года, а против лично Киселева — еще в 2015 году.
Поздно вечером МИД Великобритании поддержал инициативу США и заявил, что RT занимается скрытой деятельностью, которая призвана «подрывать нашу коллективную безопасность», цитирует агентство PA.
Из «рупора российской дезинформации» RT «мутировала в еще более вредную организацию», заявили в Форин-офисе.
На прошлой неделе, когда США ввели санкции против нескольких сотрудников, предъявили им уголовные обвинения, а также приравняли их американские представительства к иностранным миссиям, в RT реагировали с сарказмом и вызовом.
В пятницу главный редактор канала Маргарита Симоньян откликнулась в том же духе. «Я не зря прожила жизнь. Серьезно», — написала Симоньян в своем телеграм-канале.
Комментируя заявления о том, что сотрудники RT собирают деньги для российских войск в Украине и закупают для них вещи не только двойного, но и чисто военного назначения, она написала: «Мы же это открыто делаем, идиоты. Прислать список, сколько чего закупили и отправили? Мы это регулярно публикуем, если че». Впрочем, в Госдепартаменте говорили, что это пример, иллюстрирующий укорененность RT в российском государственном аппарате.
На обвинения в скрытой деятельности RT Симоньян ничего не ответила.
Также с сарказмом высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Думаю, в США должна появиться новая профессия — специалист по введенным против России санкциям. Кто-то же должен следить за тем, чтобы санкции хотя бы не повторялись. А то по второму кругу уже пошли с RT», — написала она в своем-телеграм-канале.
Позже Захарова высказалась иначе и назвала обвинения в адрес RT «ксенофобией, расизмом и нацизмом в чистом виде», передает ТАСС. «А почему? Потому что это не меры. Это не санкции. Это преследование и травля», — цитирует ее государственное агентство.
Аналогия с Huawei
Вслед за Блинкеном на брифинге выступил специальный представитель и координатор Центра глобального взаимодействия Госдепартамента Джеймс Рубин. Он назвал еще несколько стран, подвергающихся российским операциям скрытого влияния: Аргентина, Франция, страны Южного Кавказа (он не конкретизировал).
Говоря о дипломатической кампании против RT, которую решили начать США, Великобритания и Канада, Рубин провел аналогию с кампанией против китайского технологического гиганта Huawei. Администрации Трампа и затем Байдена систематически предупреждали правительства стран мира об опасности использования оборудования этой компании в критической инфраструктуре на том основании, что она открывает доступ к этой инфраструктуре для китайского государства. Великобритания и Канада действительно отказались от сотрудничества с Huawei; в 2021 году Литва (у которой уже тогда были крайне антагонистические отношения с Китаем) запретила госслужащим пользоваться смартфонами Huawei.
На вопрос о деятельности киберотдела RT, который, как утверждает Госдепартамент, действует внутри этой организации, Рубин ответил, что все данные об этой крайне чувствительны, но «насколько я понимаю, «это подразделение является кибернетическим собирателем разведданных, то есть оно использует киберинструменты для сбора информации, а затем использует эту информацию в какой-то форме», иногда для утечек. По его словам, эта организация имеет доступ ко всем странам мира.
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