Госдепартамент обвинил RT в кибершпионаже и вмешательстве в политику других стран помимо США

Согласно списку обновлений на сайте OFAC (отдела Минфина США, ответственного за санкции), 13 сентября были введены санкции против автономной некоммерческой организации (АНО) «ТВ Новости» (это официальное название RT), АНО «Евразия» и ФГУП МИА «Россия сегодня». Из физических лиц под санкции вновь попал гендиректор «России сегодня» Дмитрий Киселев, а также гражданка России и Молдовы Нелли Парутенко. «Интерфакс» пишет, что она возглавляет АНО «Евразия».

В Великобритании «ТВ Новости» под санкциями с марта 2022 года, Киселев и «Россия сегодня» — еще с декабря 2020-го. Парутенко и АНО «Евразия» в британском санкционном списке не значатся. В Канаде санкции против «России сегодня» были введены в феврале 2023 года, а против лично Киселева — еще в 2015 году.

Поздно вечером МИД Великобритании поддержал инициативу США и заявил, что RT занимается скрытой деятельностью, которая призвана «подрывать нашу коллективную безопасность», цитирует агентство PA.

Из «рупора российской дезинформации» RT «мутировала в еще более вредную организацию», заявили в Форин-офисе.

На прошлой неделе, когда США ввели санкции против нескольких сотрудников, предъявили им уголовные обвинения, а также приравняли их американские представительства к иностранным миссиям, в RT реагировали с сарказмом и вызовом.

В пятницу главный редактор канала Маргарита Симоньян откликнулась в том же духе. «Я не зря прожила жизнь. Серьезно», — написала Симоньян в своем телеграм-канале.