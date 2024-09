Награду Austras Balvа 2024 получила группа Kuba

Награда Austras balva ежегодно присуждается альбому, который жюри из музыкальных критиков и представителей музыкальной индустрии признает альбомом года в Латвии. Премия вручается уже в седьмой раз, в предыдущие годы ее получили Hardships Are Ships Алисе Йосте, Fantastiski группы Rīgas Modes, Varavīksnes galā группы Satellites LV, You Look Like A Lost Soul группы Polifauna и Liela māksla рэпера Ansis.