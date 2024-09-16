Обращение эстонских предприятий к правительству: сделайте это, и повышение налогов не понадобится!

Ассоциация малых и средних предпринимателей Эстонии (EVEA) на этой неделе направила министерствам, парламентским партиям и депутатам свое обращение с предложениями по планируемым налоговым изменениям и корректировке доходной базы на следующий бюджетный год, пишет Rus.Postimees.