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Обращение эстонских предприятий к правительству: сделайте это, и повышение налогов не понадобится!

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Промышленное предприятие. Иллюстративное фото.
Промышленное предприятие. Иллюстративное фото. Фото: Ain Liiva

Ассоциация малых и средних предпринимателей Эстонии (EVEA) на этой неделе направила министерствам, парламентским партиям и депутатам свое обращение с предложениями по планируемым налоговым изменениям и корректировке доходной базы на следующий бюджетный год, пишет Rus.Postimees.

Перевод: Сергей Светлов

EVEA призывает правительство и парламент при разработке дополнительных источников дохода для государственного бюджета на 2025 год поддерживать экономический рост Эстонии, а не подрывать международную конкурентоспособность предприятий, которая является двигателем экономики.

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