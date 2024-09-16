Экипаж Crew Dragon вернулся на Землю после исторической миссии

Общаясь с диспетчером в Хоторне, Калифорния, во время выхода в открытый космос, Айзекман говорил: «Дома нам всем предстоит много работы, но отсюда мир выглядит идеальным».

Поскольку на корабле Dragon нет шлюзовой камеры, во время выхода в открытый космос весь экипаж находился в космическом вакууме.

В течение пяти дней астронавты провели более 40 экспериментов, включая изучение влияния космических полетов на здоровье человека и тестирование межспутниковой лазерной связи между кораблем Dragon и спутником Starlink компании Space X.

Гиллис, скрипачка по образованию, взяла с собой инструмент и исполнила музыку из фильма «Звездные войны: Пробуждение силы» вместе с оркестрами на Земле. Ее игру транслировали на Землю с помощью спутника Starlink компании SpaceX в качестве проверки потенциала спутниковой сети для обеспечения связи в космосе.

Миссия вошла в историю благодаря еще одному обстоятельству: корабль достиг максимальной высоты в 1400 км — последний раз так высоко летал экипаж Apollo в 1972 году.

Polaris Dawn — первая из трех запланированных миссий Polaris, совместного проекта Айзекмана и SpaceX. Она включает первый пилотируемый полет новой ракеты SpaceX Starship, которая еще находится в стадии разработки.

Подписывайтесь на наши соцсети и рассылку