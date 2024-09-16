Шериф округа рассказал, что подозреваемого быстро задержали именно благодаря помощи свидетеля: тот описал полиции и человека, и его машину, Nissan, и даже запомнил номер.

Вскоре эта машина была замечена на шоссе, ведущем в соседний округ Мартин (гольф-клуб Трампа находится в округе Палм-Бич).

Полиция округа Мартин получила эту информацию, остановила Nissan и задержала беглеца.

После этого свидетеля привезли в округ Мартин, и он опознал задержанного.

Несколько ведущих американских телекомпаний и газет сообщают со ссылкой на анонимных представителей правоохранительных органов, что задержанного зовут Райан Уэсли Раут (Ryan Wesley Routh), ему 58 лет и он — житель Гавайев.

Официально имя задержанного пока не объявлено.

Уильям Снайдер, шериф флоридского округа Мартин, где был задержан этот человек, рассказал журналистам — не называя его имени — что при задержании он вел себя спокойно, внешне почти без эмоций.

«Он ни разу не спросил, в чем дело. Вокруг, понятно, были полицейские с винтовками, мигалки, много чего происходило — но у него не было никаких вопросов», — сказал шериф Снайдер.

Друг Украины?

Служба проверки фактов Би-би-си (BBC Verify), изучив аккаунты в соцсетях человека с именем Ryan Routh и с фотографиями, похожими на фото задержанного, выяснила, что он, в частности, горячо поддерживал Украину в войне с Россией.