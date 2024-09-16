В больнице Страдиня провели уникальную операцию

Пациенту в ходе операции провели резекцию опухоли и интраторакальную гипертермическую химиотерапию (HITTHOC).

Операция проходила при сотрудничестве Центра легочных болезней и торакальной хирургии PSKUS, онкологической клиники и лаборатории искусственного кровообращения. После поставленного в другом лечебном учреждении диагноза и начатого лечения со стандартной химиотерапией в Германии в поисках возможностей дальнейшего лечения в Латвии пациент обратился к главврачу Центра легочных болезней и торакальной хирургии PSKUS, торакальному хирургу Артему Шпаку.

Шпак вместе с торакальными хирургами Христом Григоровичем и Густавом Петерсоном осуществил операцию по декортикации плевры и частичной резекции легких. А на втором этапе операции в полость плевры пациента ввели несколько дрен, подключенных к системе циркуляции. Циркуляционный аппарат обеспечил разогретый до температуры +41 градус раствор химиотерапии.

Последовал долгий, но успешный период восстановления. В настоящее время прооперированный пациент уже начал курс лучевой терапии.

Учитывая, что современное лечение мезотелиомы требует мультидисциплинарного подхода и сочетания нескольких методов, для пациента разработан персонализированный план лечения.

Шпак отметил, что операция была бы невозможна без командной работы, и это важный шаг вперед в лечении сложных и редких онкологических заболеваний в Латвии.

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