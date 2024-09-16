В Клинической университетской больнице имени Паула Страдиня (PSKUS) этим летом впервые в Латвии была проведена уникальная операция пациенту с редким онкологическим заболеванием - мезотелиомой плевры, сообщили агентству LETA в PSKUS.
В больнице Страдиня провели уникальную операцию
Пациенту в ходе операции провели резекцию опухоли и интраторакальную гипертермическую химиотерапию (HITTHOC).
Операция проходила при сотрудничестве Центра легочных болезней и торакальной хирургии PSKUS, онкологической клиники и лаборатории искусственного кровообращения. После поставленного в другом лечебном учреждении диагноза и начатого лечения со стандартной химиотерапией в Германии в поисках возможностей дальнейшего лечения в Латвии пациент обратился к главврачу Центра легочных болезней и торакальной хирургии PSKUS, торакальному хирургу Артему Шпаку.
Шпак вместе с торакальными хирургами Христом Григоровичем и Густавом Петерсоном осуществил операцию по декортикации плевры и частичной резекции легких. А на втором этапе операции в полость плевры пациента ввели несколько дрен, подключенных к системе циркуляции. Циркуляционный аппарат обеспечил разогретый до температуры +41 градус раствор химиотерапии.
Последовал долгий, но успешный период восстановления. В настоящее время прооперированный пациент уже начал курс лучевой терапии.
Учитывая, что современное лечение мезотелиомы требует мультидисциплинарного подхода и сочетания нескольких методов, для пациента разработан персонализированный план лечения.
Шпак отметил, что операция была бы невозможна без командной работы, и это важный шаг вперед в лечении сложных и редких онкологических заболеваний в Латвии.
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