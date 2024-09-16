Видео Очевидец запечатлел драку двух водителей в Риге

На видео видно, что на одном из рижских перекрестков микроавтобус Opel, похоже, сознательно подрезал легковой автомобиль Seat. Оба водителя размахивали кулаками как в настоящей схватке.

Водитель Opel в какой-то момент перестал избивать второго водителя. Правда, на этом скандал не закончился: женщина, которая, возможно, была пассажиркой микроавтобуса, взяла какой-то предмет и кинула его в стекло двери легкового автомобиля.

После завершения драки оба водителя и женщина сели в свои машины и уехали.

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