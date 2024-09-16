Лучшим драматическим сериалом года по версии организаторов телевизионной премии "Эмми" стал сериал "Сегун". Он номинировался в 25 категориях, и получил 18 наград на церемонии в Лос-Анджелесе.
Объявлены победители премии "Эмми". Больше всего наград у "Сегуна"
Лучшим драматическим сериалом года по версии организаторов телевизионной премии "Эмми" стал сериал "Сегун". Он номинировался в 25 категориях, и получил 18 наград на церемонии в Лос-Анджелесе.
"Сегун" — это уже вторая экранизация одноименного романа Джеймса Клавелла о судьбе английского штурмана в Японии начала XVII века.
Шоу уже побило рекорд по количеству побед на "Эмми" за один год, получив 14 призов на прошедшей в минувшие выходные церемонии Creative Arts Emmys, в основном за достижения за кадром.
На главном мероприятии оно получило еще четыре трофея, включая приз за лучший драматический сериал — первое неанглоязычное шоу, получившее этот престижный приз.
Анна Саваи и Хироюки Санада, исполнившие главные женскую и мужскую роли, получили награды как лучшие драматические актеры. Они стали первыми японскими актерами, получившими "Эмми".
Мини-сериал "Олененок", популярный, но весьма спорный британский телехит, завоевал четыре премии "Эмми".
Создатель и звезда сериала, шотландский комик Ричард Гадд, получил три из них — за участие в шоу, сценарий и как продюсер.
Его коллега Джессика Ганнинг, сыгравшая преследовательницу Марту, была названа лучшей актрисой второго плана в сериале.
Рассказ Гадда о том, как его несколько лет преследовала женщина и как он подвергался сексуальному насилию со стороны мужчины — заметной фигуры в телеиндустрии, стал самым обсуждаемым сериалом года.
Однако утверждение, что это "правдивая история", сделало его противоречивым, и реальная женщина, которая, по-видимому, вдохновила персонажа Ганинга, сейчас судится с Netflix за клевету, халатность и нарушение конфиденциальности.
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В комедийных категориях "Медведь" получил три актерские награды, включая премию за лучшую комедийную роль Джереми Аллена Уайта. Эбон Мосс-Бахрах и Лиза Колон-Зайас получили награды за роли второго плана.
Сериал, рассказывающий о шеф-поваре, который пытается сделать из кафе умершего брата мишленовский ресторан, в очередной раз удивил критиков тем, что был номинирован как комедия, а не драма — при этом в прошлом году уже получил награду как лучший комедийный проект года.
Джин Смарт, главная героиня "Хитростей", получила "Эмми" как лучшая актриса комедийного сериала.
В номинации «Драма» австралийка Элизабет Дебики получила свою первую "Эмми", став лучшей актрисой второго плана за роль принцессы Дианы в финальном сезоне сериала "Корона" от Netflix.