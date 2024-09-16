Объявлены победители премии "Эмми". Больше всего наград у "Сегуна"

"Сегун" — это уже вторая экранизация одноименного романа Джеймса Клавелла о судьбе английского штурмана в Японии начала XVII века.

Шоу уже побило рекорд по количеству побед на "Эмми" за один год, получив 14 призов на прошедшей в минувшие выходные церемонии Creative Arts Emmys, в основном за достижения за кадром.

На главном мероприятии оно получило еще четыре трофея, включая приз за лучший драматический сериал — первое неанглоязычное шоу, получившее этот престижный приз.

Анна Саваи и Хироюки Санада, исполнившие главные женскую и мужскую роли, получили награды как лучшие драматические актеры. Они стали первыми японскими актерами, получившими "Эмми".

Джессика Ганнинг и Ричард Гадд получили четыре премии на двоих Фото: Getty Images

Мини-сериал "Олененок", популярный, но весьма спорный британский телехит, завоевал четыре премии "Эмми".

Создатель и звезда сериала, шотландский комик Ричард Гадд, получил три из них — за участие в шоу, сценарий и как продюсер.

Его коллега Джессика Ганнинг, сыгравшая преследовательницу Марту, была названа лучшей актрисой второго плана в сериале.