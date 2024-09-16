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Объявлены победители премии "Эмми". Больше всего наград у "Сегуна"

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BBC
Сыгравшие главные роли в сериале "Сегун" Анна Саваи и Хироюки Санада стали первыми японскими актерами, получившими "Эмми"
Сыгравшие главные роли в сериале "Сегун" Анна Саваи и Хироюки Санада стали первыми японскими актерами, получившими "Эмми" Фото: BBC News

Лучшим драматическим сериалом года по версии организаторов телевизионной премии "Эмми" стал сериал "Сегун". Он номинировался в 25 категориях, и получил 18 наград на церемонии в Лос-Анджелесе.
 

"Сегун" — это уже вторая экранизация одноименного романа Джеймса Клавелла о судьбе английского штурмана в Японии начала XVII века.

Шоу уже побило рекорд по количеству побед на "Эмми" за один год, получив 14 призов на прошедшей в минувшие выходные церемонии Creative Arts Emmys, в основном за достижения за кадром.

На главном мероприятии оно получило еще четыре трофея, включая приз за лучший драматический сериал — первое неанглоязычное шоу, получившее этот престижный приз.

Анна Саваи и Хироюки Санада, исполнившие главные женскую и мужскую роли, получили награды как лучшие драматические актеры. Они стали первыми японскими актерами, получившими "Эмми".

Джессика Ганнинг и Ричард Гадд получили четыре премии на двоих
Джессика Ганнинг и Ричард Гадд получили четыре премии на двоих Фото: Getty Images

Мини-сериал "Олененок", популярный, но весьма спорный британский телехит, завоевал четыре премии "Эмми".

Создатель и звезда сериала, шотландский комик Ричард Гадд, получил три из них — за участие в шоу, сценарий и как продюсер.

Его коллега Джессика Ганнинг, сыгравшая преследовательницу Марту, была названа лучшей актрисой второго плана в сериале.

Рассказ Гадда о том, как его несколько лет преследовала женщина и как он подвергался сексуальному насилию со стороны мужчины — заметной фигуры в телеиндустрии, стал самым обсуждаемым сериалом года.

Однако утверждение, что это "правдивая история", сделало его противоречивым, и реальная женщина, которая, по-видимому, вдохновила персонажа Ганинга, сейчас судится с Netflix за клевету, халатность и нарушение конфиденциальности.

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Джин Смарт получила награду за комедийную роль в сериале "Хитрости"
Джин Смарт получила награду за комедийную роль в сериале "Хитрости" Фото: Reuters

В комедийных категориях "Медведь" получил три актерские награды, включая премию за лучшую комедийную роль Джереми Аллена Уайта. Эбон Мосс-Бахрах и Лиза Колон-Зайас получили награды за роли второго плана.

Сериал, рассказывающий о шеф-поваре, который пытается сделать из кафе умершего брата мишленовский ресторан, в очередной раз удивил критиков тем, что был номинирован как комедия, а не драма — при этом в прошлом году уже получил награду как лучший комедийный проект года.

Джин Смарт, главная героиня "Хитростей", получила "Эмми" как лучшая актриса комедийного сериала.

Элизабет Дебики получила свою первую награду "Эмми"
Элизабет Дебики получила свою первую награду "Эмми" Фото: Reuters

В номинации «Драма» австралийка Элизабет Дебики получила свою первую "Эмми", став лучшей актрисой второго плана за роль принцессы Дианы в финальном сезоне сериала "Корона" от Netflix.

BBC
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