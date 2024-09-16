Видео Полиция остановила Audi, которая "летела" со скоростью почти 200 км/ч.

Нарушение произошло 12 сентября в 8:59 на 63-м километре указанной дороге. Водитель автомобиля превысил разрешенную скорость более чем на 90 км/ч.

Согласно Закону о дорожном движении, за превышение скорости более чем на 70 км/ч водитель может быть оштрафован на сумму от 1400 до 2000 евро, а также лишен водительских прав на срок от 12 до 36 месяцев.

Госполиция призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и напоминает, что превышение скорости подвергает опасности не только самого водителя, но и других участников дорожного движения.

Видео: Превышение скорости

Государственная полиция напоминает, что с 16 по 22 сентября, в странах Европейского Союза, в том числе в Латвии, пройдет ежегодная акция "Дни безопасности ROADPOL", организованная европейской сетью дорожной полиции ROADPOL.

С помощью этой кампании безопасности полиция по всему Европейскому Союзу напоминает о том, как важно соблюдать все требования безопасности дорожного движения, а также о том, что действия каждого участника дорожного движения могут повлиять на безопасность и жизнь.

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