"В Риге 97 школ. Можно сказать, что в половине школ есть факты, когда родители приняли решение, что дети не будут больше изучать русский язык как второй иностранный, и школа должна предложить другую альтернативу. Анализируя ситуацию, мы видим, что школы справляются с новым альтернативным предложением", - сказала руководитель Департамента общеобразовательных школ Рижской думы Анита Петеркопа.

Второй по популярности иностранный язык - немецкий. Далее идут испанский и французский языки, которые также предлагаются в школах.

В некоторых школах также доступны норвежский, а также литовский и итальянский языки. Самыми большими проблемами являются необходимость предоставления индивидуальной программы, если только два или три школьника хотят учить другой иностранный язык, а также отсутствие учебных программ и материалов. Учителю приходится создавать все с нуля.

"У меня есть хороший преподаватель литовского языка в университете. Он помог мне с материалами. И помогал с программой", - сказала Гунта Мейере.

В большинстве школ Риги второй иностранный язык начали изучать в начале учебного года. Там, где продолжают искать учителей иностранного языка, это не связано с переходом с русского языка на изучение другого языка.

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