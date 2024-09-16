Примерно в половине из почти 100 школ Риги ученики в большей или меньшей степени отказались от русского языка как второго иностранного. В четверти школ русский язык больше не предлагается четвероклассникам, но продолжается в тех классах, где было начато его изучение в предыдущие годы. Как школы справляются с необходимостью предоставить альтернативу и какие новые языки были введены? В вопросе разбиралась программа 900 sekundes.
6А класс Рижской Вальдорфской школы делает первые шаги в изучении литовского языка.
Это самая многочисленная группа в школе, которая отказалась от русского языка в пользу изучения языка соседней страны. Учительница Гунта Мейере смеется, что виноват фактор классного руководителя, ведь это ее класс.
"Мне не понравились уроки русского языка в этой школе, учитель русского языка, поэтому я решил изучать литовский", - поделился Таге, ученик 6-го класса Рижской Вальдорфской школы.
"У меня был только русский язык, и тогда я училась весь 4-й класс на русском, 5-й класс, а потом подумала о том, чтобы перейти на литовский в 6-м классе. Потому что на русском была очень строгая учительница", - рассказала Одрия.
Гунта Мейере, учительница литовского языка, отметила: "В параллельном классе все изучали немецкий язык, а в моем классе - русский. Поскольку я балтийский филолог, мне предложили преподавать литовский язык, я сказала родителям, что буду преподавать его в школе".
К середине лета в рижские школы поступили заявления от около 330 детей, не желающих продолжать изучение русского языка, в начале учебного года это число увеличилось еще больше.
"В Риге 97 школ. Можно сказать, что в половине школ есть факты, когда родители приняли решение, что дети не будут больше изучать русский язык как второй иностранный, и школа должна предложить другую альтернативу. Анализируя ситуацию, мы видим, что школы справляются с новым альтернативным предложением", - сказала руководитель Департамента общеобразовательных школ Рижской думы Анита Петеркопа.
Второй по популярности иностранный язык - немецкий. Далее идут испанский и французский языки, которые также предлагаются в школах.
В некоторых школах также доступны норвежский, а также литовский и итальянский языки. Самыми большими проблемами являются необходимость предоставления индивидуальной программы, если только два или три школьника хотят учить другой иностранный язык, а также отсутствие учебных программ и материалов. Учителю приходится создавать все с нуля.
"У меня есть хороший преподаватель литовского языка в университете. Он помог мне с материалами. И помогал с программой", - сказала Гунта Мейере.
В большинстве школ Риги второй иностранный язык начали изучать в начале учебного года. Там, где продолжают искать учителей иностранного языка, это не связано с переходом с русского языка на изучение другого языка.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!