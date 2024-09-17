Наводнения в Центральной Европе: 16 человек погибли, власти Польши объявили чрезвычайное положение

Мэрия Будапешта подготовила миллион мешков с песком для защиты от наводнений.

Некоторые трамвайные линии в городе прекратят работу, дороги вдоль реки будут закрыты с вечера понедельника. Также отменено движение поездов между Будапештом и Веной.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в X (бывший твиттер), что отложил все международные визиты «из-за экстремальных погодных условий и продолжающихся наводнений в Венгрии».

В Будапеште укладывают мешки с песком вдоль реки Дунай, надеясь уберечь берега от затопления Фото: Getty Images

Наибольшее количество осадков выпало в Чехии. В северо-восточном городе Есеник с утра четверга выпало 473 мм осадков, что в пять раз превышает среднемесячную норму.

В австрийском городе Санкт-Пёльтен за четыре дня выпало больше осадков, чем за всю самую дождливую осень в 1950 году.

В Австрии на помощь пострадавшим регионам отправлены солдаты. Министерство климата Австрии сообщило, что на восстановление будет выделено 300 млн евро.

На востоке Румынии под водой оказались целые деревни и города.

«Если бы вы были здесь, вы бы сразу заплакали, потому что люди находятся в отчаянии, вся их жизнь прошла в труде, есть люди, у которых из имущества осталась только одежда, которая на них», — сказал журналистам мэр коммуны Слобозия-Коначи Эмиль Драгомир.

Куда дальше двинется шторм «Борис»?

Ожидается, что в понедельник и вторник в Австрии, Чехии и на юго-востоке Германии выпадет еще около 100 мм осадков.