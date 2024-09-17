Жителей призывают помочь восстановить критически низкие запасы крови

Центр сообщает, что активность доноров резко снизилась в связи с продолжающимся сезоном отпусков.

"Многие люди нуждаются в переливании крови, но ее запасы критически малы. Сейчас самое время прийти в один из наших пунктов сдачи крови", - говорится в сообщении центра.

Призыв распространила и Клиническая университетская больница имени Паула Страдиня. В больнице говорят, что в настоящее время ей требуется большой объем крови для проведения операций по спасению жизни, но ее запасы критически малы.

Центр доноров организует еженедельные выезды, также работают постоянные пункты сдачи крови.

Во вторник донорская акция пройдет в общественном центре Апе. В среду специальный автобус будет ждать доноров в Риге, по адресу ул. Сканстес, 25, с 10 утра до 2 часов дня.

В четверг сдать кровь можно будет в Культурном центре Гулбене и в Кокнесском культурном центре.

Доноров также ждут в постоянных пунктах сдачи крови. Сдать кровь можно на улице Селпилс, 9, бульваре Бривибас, 32, и улице на улице Гиппократа, 2, в Риге.

Сдать кровь можно и в Лиепайской больнице - по предварительной записи по телефону 26557743.

Доноров ждут в Латгальском филиале Центра доноров в Резекненской больнице, а также в кабинетах заготовки крови в региональных больницах Вентспилса, Елгавы, Валмиеры и Даугавпилса.

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