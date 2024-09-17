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Фото Смотрите, что творится в самом центре Таллинна на съемках голливудского сериала

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Вчера, 16 сентября, стартовал третий день съемок нового голливудского сериала "Агентство" с Майклом Фассбендером в главной роли. Кстати, в сериале будет сниматься и Ричард Гир. Смотрите галерею Limon.ee

На съемочной площадке были замечены автомобили с белорусскими номерами, а на улицы вновь не пропускали людей - безопасность обеспечивала охрана. Как и в предыдущие съемочные дни, был установлен огромный кран с освещением для создания искусственного света.

Жители города проявляют большой интерес к происходящему: некоторые специально приходят к месту съемок, чтобы понаблюдать за процессом, а кто-то даже приносит с собой бинокль для лучшего обзора.

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