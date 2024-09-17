В Риге выступит украинская группа "Нервы"

"Нервы" - это рок-группа, основанная Евгением Мильковским в 2010 году. Музыканты играют в таких направлениях, как альтернативный рок и инди-поп. Мильковский сам пишет сценарии и сам же выступает режиссером клипов.

За время существования группы было создано 6 студийных альбомов и выпущен 21 клип. Видеоклип на песню "Самый дорогой человек" собрал более 15 миллионов просмотров на YouTube.

Тексты их песен - это невысказанные слова молодого поколения о социальных и бытовых проблемах, любви, ненависти, злости, сложных переломных моментах и тупиках в жизни. Именно поэтому много лет подряд музыканты становились обладателями многочисленных наград в области молодежной музыки.

В Риге группа "Нервы" выступит в рамках большого концертного тура по Европе, где исполнит свои лучшие работы, а также представит новые произведения.

Билеты доступны на портале Ticketshop.lv.

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