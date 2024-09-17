Урсула фон дер Ляйен представила новый состав Еврокомиссии

Как сообщила фон дер Ляйен, в предложенный ею новый состав комиссии входят 11 женщин, что составляет 40% ее членов. В первом списке кандидатов было около 22% женщин и 78% мужчин, что, по мнению фон дер Ляйен, неприемлемо, поэтому в ходе переговоров со странами пропорция была изменена на 40% женщин и 60% мужчин, говорится в заявлении Еврокомиссии.

Также глава Еврокомиссии назначила шесть исполнительных вице-председателей. "Это четыре женщины и двое мужчин. Трое из государств-членов, присоединившихся к ЕС до падения железного занавеса, и трое из стран, присоединившихся после воссоединения Европы. Из стран Балтии, Северной и Восточной Европы, бывшие министры и премьер-министры, люди с разным опытом, но с одной целью - сделать Европу сильнее", - заявила фон дер Ляйен.

Тереза Рибера из Испании станет исполнительным вице-председателем по вопросам зеленого курса, а также будет отвечать за политику в области конкуренции.

Хенна Вирккунен из Финляндии станет исполнительным вице-председателем по вопросам цифровых технологий, технологическому суверенитету, безопасности и демократии.