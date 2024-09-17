Президент Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен во вторник представила состав новой ЕК на ближайшие пять лет, и ожидается, что работа новой Еврокомиссии начнется 1 ноября.
Урсула фон дер Ляйен представила новый состав Еврокомиссии
Как сообщила фон дер Ляйен, в предложенный ею новый состав комиссии входят 11 женщин, что составляет 40% ее членов. В первом списке кандидатов было около 22% женщин и 78% мужчин, что, по мнению фон дер Ляйен, неприемлемо, поэтому в ходе переговоров со странами пропорция была изменена на 40% женщин и 60% мужчин, говорится в заявлении Еврокомиссии.
Также глава Еврокомиссии назначила шесть исполнительных вице-председателей. "Это четыре женщины и двое мужчин. Трое из государств-членов, присоединившихся к ЕС до падения железного занавеса, и трое из стран, присоединившихся после воссоединения Европы. Из стран Балтии, Северной и Восточной Европы, бывшие министры и премьер-министры, люди с разным опытом, но с одной целью - сделать Европу сильнее", - заявила фон дер Ляйен.
Тереза Рибера из Испании станет исполнительным вице-председателем по вопросам зеленого курса, а также будет отвечать за политику в области конкуренции.
Хенна Вирккунен из Финляндии станет исполнительным вице-председателем по вопросам цифровых технологий, технологическому суверенитету, безопасности и демократии.
Представитель Франции Стефан Сежурне займет пост исполнительного вице-председателя по вопросам процветания, индустриальной стратегии и единого рынка.
Бывший премьер-министр Эстонии Кайя Каллас будет верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности и исполнительным вице-председателем.
Роксана Минзату из Румынии станет исполнительным вице-председателем по вопросам образования, культуры, занятости и социальным правам.
Раффаэле Фитто из Италии станет исполнительным вице-председателем по вопросам сплочения, реформ и регионального развития.
Марош Шефчович из Словакии получил две должности - комиссара по торговле и экономической безопасности и комиссара по институциональным отношениям и прозрачности (на второй должности он будет подчиняться непосредственно фон дер Ляйен).
Представитель Латвии в Еврокомиссии Валдис Домбровскис также будет занимать два поста - комиссара по экономике и производительности и комиссара по вопросам внедрения и упрощения процессов (на второй должности он будет подчиняться непосредственно главе Еврокомиссии).
Дубравка Шуйца из Хорватии станет комиссаром по вопросам региона Средиземного моря и отношений с южными соседями ЕС, представитель Венгрии Оливер Вархеи займет пост комиссара по вопросам здравоохранения и благополучия животных, Вопке Хукстра из Нидерландов - комиссара по вопросам климата, климатической нейтральности и чистого роста.
Комиссаром по обороне и космосу станет литовец Андрюс Кубилюс, комиссаром по вопросам расширения и отношений с восточными соседями, в том числе поддержки Украины - Марта Кос из Словении.
Йозеф Сикела из Чехии станет комиссаром по международному партнерству, представитель Кипра Костас Кадис - комиссаром по рыболовству и океанам, Мария Луиш Албукерке из Португалии - комиссаром по вопросам финансовых услуг и инвестиций.
Аджа Лабиб из Бельгии займет пост комиссара по вопросам кризисного управления, Магнус Бруннер из Австрии - комиссара по внутренним делам и миграции, Джессика Росвалл из Швеции - комиссара по вопросам окружающей среды, устойчивости водных ресурсов и экономики замкнутого цикла.
Петр Серафин из Польши станет комиссаром по бюджету, борьбе с мошенничеством и вопросам госуправления, Дан Йоргенсен из Дании - комиссаром по энергетике и жилищным вопросам, Екатерина Захариева из Болгарии - комиссаром по исследованиям и инновациям, Майкл Макграт из Ирландии - комиссаром по вопросам демократии, правосудия и верховенства закона, Апостолос Цицикостас из Греции - комиссаром по устойчивому транспорту и туризму, Кристоф Хансен из Люксембурга - комиссаром по сельскому хозяйству и продовольствию, представитель Мальты Глен Микаллеф - комиссаром по вопросам равенства поколений, культуры, молодежи и спорта.
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