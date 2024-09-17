Видео Полиция за несколько часов остановила троих водителей, ехавших на скорости почти 200 км/ч

Днем в субботу, 14 сентября, правоохранители в Ропажском крае на автодороге А2 (17-й км) в направлении со стороны Риги в Сигулду заметили особо спешащего водителя автомобиля Volvo, который вне населенного пункта при разрешенной скорости движения 110 км/ч управлял своим автомобилем на скорости 177 км/ч.

Сотрудники Госполиции остановили автоводителя и за совершенное нарушение начали процесс административного правонарушения по части 23-й статьи 55-й Закона о дорожном движении, а именно за превышение разрешенной скорости движения от 61 километра в час до 70 километров в час, за что предусмотрен штраф в размере от 720 до 960 евро и запрет на управление транспортными средствами на девять месяцев.

Второй водитель, на которого обратили внимание правоохранители, ехал по автодороге P27 в направлении со стороны Смилтене в Гулбене на автомобиле BMW со скоростью 148 км/ч при разрешенных 90 км/ч.