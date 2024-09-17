В конце минувшей недели сотрудники Госполиции, осуществляя ежедневный надзор за дорожным движением как в Ропажском, так и в Смилтенском крае, зафиксировали трех особо спешивших водителей.
Видео ⟩ Полиция за несколько часов остановила троих водителей, ехавших на скорости почти 200 км/ч
Днем в субботу, 14 сентября, правоохранители в Ропажском крае на автодороге А2 (17-й км) в направлении со стороны Риги в Сигулду заметили особо спешащего водителя автомобиля Volvo, который вне населенного пункта при разрешенной скорости движения 110 км/ч управлял своим автомобилем на скорости 177 км/ч.
Сотрудники Госполиции остановили автоводителя и за совершенное нарушение начали процесс административного правонарушения по части 23-й статьи 55-й Закона о дорожном движении, а именно за превышение разрешенной скорости движения от 61 километра в час до 70 километров в час, за что предусмотрен штраф в размере от 720 до 960 евро и запрет на управление транспортными средствами на девять месяцев.
Второй водитель, на которого обратили внимание правоохранители, ехал по автодороге P27 в направлении со стороны Смилтене в Гулбене на автомобиле BMW со скоростью 148 км/ч при разрешенных 90 км/ч.
Этот водитель также был остановлен, и по факту совершенного нарушения начат административный процесс по части 19-й статьи 55-й Закона о дорожном движении - за превышение разрешенной скорости движения от 51 километра в час до 60 километров в час, за что применяется штраф в размере от 240 до 320 евро и запрет на управление транспортными средствами на три месяца.
Продолжая надзор за движением в близлежащих окрестностях, сотрудники полиции после 18:00 в Смилтенском крае на автодороге А2 (119-й км) в направлении из Берзкрогса в Смилтене зафиксировали водителя автомобиля Volvo, который вне населенного пункта при разрешенной скорости движения 90 км/ч ехал со скоростью 151 км/ч. Сотрудники правоохранительных органов, остановив этого водителя и установили, что он ездит без полученных в установленном порядке прав на управление транспортным средством.
В отношении водителя автомобиля Volvo начат административный процесс не только за превышение скорости, но и за езду без прав, за что предусмотрен штраф в размере от 280 до 570 евро.
В минувшие выходные, 14 и 15 сентября, в целом по стране сотрудники Госполиции зафиксировали 470 нарушителей скорости. Госполиция призывает водителей не быть безрассудными на дороге и соблюдать разрешенную скорость движения, так как каждый водитель транспортного средства несет ответственность за свою безопасность и безопасность других участников движения.
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