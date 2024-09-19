Фото Буров, Элерте и другие на спектакле Крымова "Записки сумасшедших"

"Записки сумасшедших" - это первый спектакль режиссера и художника Крымова на русском языке, поставленный им в эмиграции с участием двух популярных артистов. Чулпан Хаматова и Максим Суханов, почти 30 лет назад сыгравшие в фильме Валерия Тодоровского "Страна глухих", впервые оказались вместе на одной сцене.

Напомним, что спектакли Крымова отличает особый творческий язык, смешение стилей и жанров. В новой работе режиссер взял за основу собственный текст - фантасмагоричную историю о людях, потерявшихся в пространстве и времени.

Герои "Записок сумасшедших" - это два человека, не по своей воле оказавшихся в новых жизненных обстоятельствах. Устроенный быт теперь в прошлом, и им нужно найти себе применение в чужой стране, новое место в жизни.

Хаматова и Суханов появляются на сцене как актеры Чулпан и Максим, бесконечно меняя обличия и переплетая реальные истории из жизни со сценами из разных литературных произведений, увлекая, будоража, вводя зрителя в заблуждение.

TVNET+ посетил предпремьерный показ. О том, как это было - здесь.

Ранее Дмитрий Крымов объяснил в интервью, почему он выбрал на главную роль именно Чулпан Хаматову...

Галерея: Изысканная публика собирается на спектакль "Записки сумасшедших"